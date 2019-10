Avec Wild Rift, le phénomène League of Legends débarque sur mobiles et consoles

League of Legends sur consoles et mobiles en 2020

Les amateurs de League of Legends sont en émoi depuis quelques heures, puisque Riot Games (éditeur et développeur du jeu) a décidé de célébrer en grande pompe le dixième anniversaire de celui que l’on surnomme « LoL ». A cette occasion, plusieurs évènements sont organisés à travers le monde, et Riot Games a d’ores et déjà officialisé l’arrivée prochaine d’un nouvel opus : Wild Rift.

League of Legends : Wild Rift se veut un tout nouveau titre multijoueur en ligne, à venir en 2020 sur iOS, Android et sur consoles. Avec ce nouvel opus, Riot Games promet que les joueurs pourront vivre l’expérience compétitive et tactique de League of Legends en 5v5, tout spécialement repensée pour mobiles et consoles. Wild Rift proposera ainsi un système de contrôle aux joysticks, ainsi qu’une Faille repensée pour des parties de 15 à 18 minutes.

À la sortie, le jeu proposera plus de 40 champions emblématiques, et le développeur promet que d’autres les rejoindront bien vite. League of Legends : Wild Rift sera proposé gratuitement (sur mobiles comme sur consoles), et Riot Games insiste sur le fait qu’il ne s’agit pas ici d’un portage de la version PC. Le jeu a été intégralement repensé pour convenir parfaitement aux joueurs.

Plus d’infos début 2020

A l’heure actuelle, les informations concernant ce League of Legends : Wild Rift sont assez minces, hormis quelques screenshots mis en ligne par l’éditeur. Riot Games promet toutefois que les joueurs entendront à nouveau parler du jeu durant le premier trimestre 2020, et que l’éditeur indiquera notamment la date de sortie, ainsi que les plateformes de jeu concernées.

Selon Riot Games : « Nous travaillons sur ce jeu pour les joueurs de League of Legends. Beaucoup d’entre eux se sont exprimés sur une envie de pouvoir vivre l’expérience League of Legends peu importe le moment ou le lieu ou leur planning, qui peut changer d’une semaine à l’autre, d’un mois à l’autre, ou même d’une année à la suivante ; Riot Games souhaitait leur offrir une manière de jouer plus conforme aux variables de leur mode de vie. » Rendez-vous début 2020 donc pour ce nouveau « LoL ».