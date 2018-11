Avengers 4 : quelle mission pour Thor ?

Pour évoquer la mission de Thor dans Avengers 4, je vous propose de plonger dans quelques théories. Attention toutefois, si vous préférez ne rien savoir du film à l’avance, il vaut sans doute mieux passer votre chemin, sachant qu’il faut également être à jour sur les films Marvel pour éviter les spoilers.

Il est d’autant plus légitime de s’interroger sur le rôle de Thor dans Avengers 4 quand on se souvient de son importance tout au long d’Infinity War.

Thor, apprends à viser !

Thor n’était pas le personnage ayant le plus de temps à l’écran après Thanos (c’était le cas de Gamora et Tony Stark), toutefois, sa quête dans l’obtention d’une arme susceptible de vaincre le Titan fou a bien failli aboutir à la victoire.

Si seulement Thor avait visé la tête ou évité de perdre du temps à discuter, la moitié de l’univers aurait échappé à la mort…

Sachant que l’idée des Frères Russo a toujours été d’équilibrer les rôles des principaux Avengers entre les épisodes 3 et 4, il semble évident que le Dieu du Tonnerre et Protecteur d’Asgard ne sera pas le protagoniste principal du film.

Ceci dit, il est évident qu’une mission cruciale reposera néanmoins sur ses épaules bodybuildées et certains indices pourraient permettre d’en deviner la nature.

Une armée pour contrer celle de Thanos

En résumé, la quête de Thor consisterait à réunir une armée permettant de tenir tête aux forces de Thanos.

Même s’il reste en possession des 6 pierres d’infinité et d’un gantelet dont on ignore l’état exact suite aux dégâts qu’il a subis au moment du claquement de doigt, il ne faut pas oublier que Thanos était déjà auparavant une sorte de seigneur de l’espace capable de réunir une puissance militaire colossale.

Soyons réaliste, la Terre n’est sans doute plus en mesure de faire face à une telle puissance et, même si c’était le cas, les scénaristes auront à cœur de ne pas nous refourguer les mêmes enjeux que dans Avengers 3 et il semble évident que le gros de l’affrontement militaire se déroulera ailleurs que sur notre belle planète.

Quand Avengers 4 commencera, 5 années se seront a priori écoulées depuis le claquement de doigt et il semble logique de penser que Thor aura consacré la majeure partie de ce laps de temps à bâtir les bases de la nouvelle Asgard en Scandinavie.

L’autre possibilité, c’est qu’il ait noyé le chagrin de la défaite dans l’alcool et qu’il faille le bouger pour qu’il se remette d’aplomb…

Votre mission, si vous l’acceptez…

Dans un cas comme dans l’autre, ce sont a priori Bruce Banner et Natasha Romanoff qui viendraient demander son aide pour mettre en œuvre le plan défini par Tony et les autres.

Thor devra donc réunir une armée, une mission presque impossible puisque personne ou presque dans la galaxie ne serait assez fou pour s’opposer à Thanos, sans parler du fait qu’Asgard ne sera plus que l’ombre de ce qu’elle a été sachant qu’il n’en reste a priori que quelques centaines de survivants à peine, ceux ayant pu s’échapper du vaisseau, menés par Valkyrie avant l’arrivée à bord de Thanos, sachant que même eux ont eu à subir les effets du geste de Thanos.

Dans un tel contexte, comment réunir une troupe suffisamment motivée ou désespérée tout en préservant ce qui reste d’Asgard ?

Thor pourrait recevoir l’aide inattendue de Frigga, sa mère, au travers d’une vision peut-être ou encore d’un souvenir de paroles qu’elle lui aurait tenues bien des années auparavant. S’il s’agit d’une vision, elle viendrait du Valhalla, le lieu où se retrouvent ceux qui sont choisis des Dieux, au-delà de la mort.

Malheureusement, les braves de ce paradis asgardien seraient inaccessibles à Thor, ils ne pourraient revenir au monde et leur demander un tel sacrifice ne serait pas digne du fils d’Odin.

Thor retourne en Enfer

En revanche, le cas de tous ceux qui ont fini dans l’enfer asgardien, Hel, est totalement différent. Evidemment, Hel est le royaume d’Hela qu’on a découverte dans Thor Ragnarok et qui était pour moi l’un des grands points forts de ce film étonnant.

En apparence, à la fin de Thor Ragnarok, le destin d’Hela ne laisse que peu de place au doute puisque la lame gigantesque de Surtur s’est abattue sur elle.

Toutefois, qui, si ce n’est Hela pourrait continuer à exister au-delà d’un coup aussi terrible ? Après tout, elle est une Déesse et sa puissance était alors supérieure à celle de Thor, même après la révélation d’un niveau de pouvoir jusque-là insoupçonné chez le Dieu du tonnerre.

Hela serait donc immortelle et continuerait de régner sur Hel, le monde des damnés d’Asgard. Des damnés qui auraient échoué dans cet enfer pour des tas de raisons, en un lieu qui pourrait malgré tout ressembler à l’illusion d’une fête, comme dans les visions de Thor dans Age of Ultron.

Hela, elle l’a

Concernant la présence d’Hela, sachez déjà que Mark Ruffalo, Bruce Banner, a évoqué son plaisir d’avoir pu jouer avec Cate Blanchett et l’une des interviews de Cate Blanchett a permis de deviner qu’elle se trouvait alors à proximité d’une statue qu’on a déjà vue dans la vision de Thor.

Enfin, on sait qu’un tournage pour Avengers 4 a eu lieu à la Cathédrale de Durham qui avait déjà servi de décor aux fameuses visions de Thor.

Thor serait au moins accompagné de Valkyrie pour son voyage en enfer, sachant qu’un sacré contentieux existe toujours entre la guerrière et Hela qui avait décimé à elle seule l’ordre entier des Valkyries.

D’après certaines sources, la structure d’Avengers 4 pourrait reprendre quelques éléments du Retour du Roi, le troisième film du Seigneur des Anneaux. Dans cette configuration, la mission de Thor se rapprocherait de celle d’Aragorn lorsqu’il enrôle l’armée des morts.

Pour les Asgardiens coincés dans le royaume de Hel, un combat désespéré contre les forces de Thanos serait une occasion inespérée de se racheter pour obtenir une place au Valhalla.

Quant à savoir ce qu’Hela pourrait y gagner, peut-être simplement une chance de punir Thanos qui a causé tant de mal à Asgard, en supposant qu’elle se préoccupe vraiment de son peuple.

On ignore la place qui sera accordée à Hela, mais je crains qu’il ne faille pas s’attendre à bien plus qu’un caméo, même si j’apprécierais je pense la voir se joindre au combat contre Thanos.

Et Loki dans tout ça ?

Afin d’obtenir la possibilité de faire sortir ces guerriers damnés de leur enfer, il serait intéressant qu’il ne faille pas vaincre Hela par le combat, mais plutôt qu’il n’y ait d’autre solution que de la convaincre, toute puissante qu’elle serait en tant que maîtresse en son domaine.

Thor pourrait envisager de lui concéder un accord, peut-être un retour en nouvelle Asgard. A moins qu’une personne ne parvienne à tromper Hela, à lui vendre un accord de dupes ? Mais qui serait capable d’une telle fourberie ?

Vous avez deviné, on suppose que Loki serait lui aussi prisonnier de cet Enfer. Reste à savoir s’il suffira de l’en libérer pour que le personnage revienne. Personnellement, je trouverais cela un peu trop facile, mais il est intéressant de savoir que cette idée avait déjà été envisagée par le passé.

En effet, cette résurrection de Loki devait initialement intervenir entre les événements de Thor: The Dark World et ceux de Thor: Ragnarok.

Il faut bien reconnaître que des questions demeurent autour des termes choisis par Loki quand il prononce quelques phrases sur le vaisseau avant sa tentative désespérée de tuer Thanos. A priori, c’était surtout pour préparer le terrain au laïus de Thanos après qu’il ait tué Loki pour de bon, toutefois, on se souvient que Loki dit bien à Thanos que lui ne sera jamais un Dieu.

Le propre des Dieux étant de ne jamais véritablement mourir, on peut se demander si Loki ne reviendra pas, quitte à prendre une forme nouvelle, comme dans les comics.

Quoi qu’il en soit, une participation du personnage pour permettre à Thor de repartir avec une armée des morts serait vraiment sympa, outre le fait que Tom Hiddleston devrait apparaître lorsque certains Avengers revisiteront la bataille de New-York.

Guerre sur Titan ou dans l’espace ?

Une fois l’armée réunie si c’est bien celle des damnés d’Asgard, il restera évidemment à mener le combat, certainement dans l’espace.

Il ne fait guère de doute que Thor retrouvera à un moment Rocket Raccoon, son nouveau BFF. Ce duo retrouvera aussi Hulk puisque Mark Ruffalo a souligné combien il était amusant de réunir à l’écran le plus massif et le plus petit des personnages.

Pour éviter un effet de déjà-vu, je pense que cette fois Thor ne sera pas celui qui arrivera au dernier moment pour retourner le cours d’une bataille désespérée.

Je me demande d’ailleurs quelles forces Thanos pourra réunir de son côté, en espérant peut-être voir de nouvelles créatures en plus des outriders et des éventuels Chitauri.

On pourrait imaginer que cette fois la bataille de masse soit portée directement sur Titan, la planète d’origine de Thanos qu’il aura peut-être rebâtie entre temps grâce au pouvoir des pierres.

Toutefois, je pense qu’une attaque directe sur le vaisseau amiral de Thanos aurait beaucoup d’allure et que ce serait une belle revanche pour Thor après la dévastation apportée par le Titan et l’ordre noir à bord de l’appareil qui amenait les Asgardiens sur Terre.

Captain Marvel serait également toute désignée pour envoyer du bois aux côtés de Thor, Rocket, Hulk et Valkyrie.

Evidemment, on sait que les autres Avengers auront un rôle essentiel, notamment Cap, Natasha et Hawkeye qu’on a très peu vus en action, voire pas du tout, dans Infinity War.

Thor et la puissance de Stormbreaker

Concernant la puissance actuelle de Thor avec stormbreaker, certes elle est énorme, mais il faut surtout souligner trois points essentiels.

Le premier c’est l’effet de surprise. Il est évident que Thanos ne s’attendait pas du tout à ce que Thor présente une menace après l’avoir vaincu si facilement.

Le deuxième, en droite lignée, c’est que le Titan n’a pas du tout réagi de la bonne façon à cette attaque directe. Il a simplement balancé de la puissance pour repousser stormbreaker, alors qu’il aurait dû faire un usage plus inventif de l’une des pierres pour se déplacer, figer l’arme dans le temps ou encore modifier les lois de la physique.

Le troisième point, c’est qu’Eitri le Roi Forgeron a très certainement prévu une forme de faiblesse interne au gantelet qu’il a conçu, une façon pour une autre de ses armes d’y trouver une faille.

Apparemment, on devrait également voir Mjolnir dans Avengers 4 et ce n’est pas uniquement Thor qui le manierait, mais on aura l’occasion d’y revenir. La présence de Mjolnir peut avoir deux explications simples.

La première serait que Thor aurait demandé à Eitri de le reforger du fait de la valeur sentimentale qu’il lui accord.

La seconde relève bien sûr du voyage dans le temps ou entre les univers parallèles.

On peut d’ailleurs se demander si le thème des univers parallèles et de l’infinité des possibles pour les Avengers nous permettra d’entrevoir ne serait-ce qu’un instant Beta Ray Bill dans le film. Si c’est le cas, je pense que ce ne sera pas plus qu’un joli clin d’œil.