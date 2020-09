Découvrez notre test de Marvel’s Avengers, le jeu qui a mis nos pouvoirs de superhéros à l’épreuve.

Après de longs mois de teasing sous le nom « d’Avengers Project », c’est finalement lors de l’E3 2019 que Square Enix et Crystal Dynamics dévoilent le tant attendu jeu Avengers. Le jeu porte simplement le nom de Marvel’s Avengers et nous promet un jeu qui aura pour but de combler les fans de la première heure en les plongeant dans la peau de leurs superhéros.

Malheureusement, les premières images du jeu vont refroidir beaucoup de fans qui vont déjà être déçus par le chara-design des personnages qui n’avaient rien à voir avec les acteurs des films Marvel. Mais également par un gameplay et des graphismes assez discutables. Et en effet, lors de notre avant-première au salon californien en juin 2019, nous étions ressortis sceptiques de la présentation tout en restant positifs. Car oui, à l’époque il restait encore une année de développement qui est devenue une année et un été suite à un report du jeu (prévu à la base pour mai 2020).

Quelques mois plus tard, après avoir vu une séquence de gameplay, il était temps pour nous d’essayer ce Marvel’s Avengers lors de la Paris Games Week. Et malgré quelques améliorations (surtout graphiques), le jeu restait encore assez frustrant sur de nombreux points et l’annonce du report de quelques mois fut une bonne chose.

Ainsi, que pouvons-nous dire de cette version finale du jeu, près d’un an après notre dernier essai ? Les équipes de Crystal Dynamics ont-ils réussi à rendre ce jeu aussi puissant que le marteau de Thor ? Verdict dès maintenant !

Marvel’s Avengers… Sans les Avengers

Marvel’s Avengers nous plonge directement au cœur d’une immense fête organisée dans la ville de San Francisco pour célébrer justement les superhéros (le A-Day – Avengers Day). Hélas, la fête ne va pas se dérouler comme prévu et cela va vite tourner à la guerre futuriste. Nous prenons directement le contrôle de Thor, Captain America, Black Widow, Iron Man ou encore Hulk pour essayer de sauver la ville d’une destruction certaine.

L’introduction du jeu est donc la fameuse séquence que nous connaissons depuis l’annonce du jeu lors de l’E3 2019. Et effectivement, depuis sa première présentation, cela s’est bien amélioré. Il est assez impressionnant de voir le nombre de détails à l’écran, les explosions, les mouvements d’énormes objets qui sont balancés par Hulk est de voir que rien ne freeze. Le jeu est très fluide et l’on se dit que c’est très bien parti. Hélas, profitez-en, car ce sera la seule grosse séquence impressionnante qui ne va pas bugguer (mais nous y reviendrons un peu plus tard).

Nous n’allons pas vous spoiler la trame du jeu, mais il va se passer certains éléments et les Avengers vont se séparer. Nous allons alors être plongé dans la peau de Kamala Khan une adolescente de 14 ans, très fan des Avengers qui est bien déterminée à retrouver ses superhéros. Et par chance, Kamala dispose elle aussi de pouvoir spéciaux lui permettant de rendre sa peau totalement élastique et de faire gonfler ses points pour régler ses comptes avec ceux qui osent se mettre en travers de sa route.

Malheureusement, à partir de là, tout va très vite devenir prévisible et le scénario ne vous apportera littéralement aucune surprise. On y rajoute beaucoup de scènes pas réellement crédibles, ou les dialogues sonnent faux, ou le jeu d’acteur laisse à désirer avec un décalage à de nombreux moments du son des dialogues qui ne sont pas synchronisés avec la bouche des personnages.

Le personnage de Kamala qui va donc rejoindre les Avengers (jusqu’à limite les dépasser du haut de ses 14 ans…) peut être intéressant, mais va vite devenir lassant et même embêtant. La fille est une fan assumée et tout au long de l’aventure nous aurons une multitude de hype surjouée qui casse le rythme et le côté sérieux et épique de certaines scènes. Dommage.

Superhéros, mais pas super framerates !

L’un des gros problèmes de ce Marvel Avengers va être sa stabilité et sa technique. Le jeu est beau, par moment il est même très beau avec des panoramas et des paysages vraiment sympathiques. Nous aurons au cours du jeu plusieurs scènes assez épiques lors de gros combat ou de séquences très rapides que l’on peut jouer avec Iron Man. Hélas, tout cela est très vite gâché par un jeu qui va ramer et subir de lourdes chutes de framerates (de FPS). Par moment, cela va même devenir très handicapant et nous gâcher le plaisir. Surtout lorsque de nombreux ennemis sont sur vous ou dans votre zone et qu’il en devient impossible à viser et que vous finissez par… mourir. En plus de gâcher le plaisir, cela devient très frustrant.

Seul ou à plusieurs, les Avengers vaincront

L’une des particularités (et des forces) de ce Marvel’s Avengers est de pouvoir proposer l’ensemble de sa campagne jouable seule dans son coin ou en ligne avec des amis ou des inconnus. Cette possibilité est vraiment la bienvenue permettant de jouer jusqu’à quatre. Mais attention, il faudra être bien entouré, car selon les coéquipiers que vous avez, les missions seront assez difficiles et vous risquez de vite recommencer encore et encore.

Si vous souhaitez jouer seul, ce sera alors trois alliés contrôlés par l’IA qui vous accompagneront. Et sur ce point, nous sommes agréablement surpris puisque l’IA alliée est vraiment efficace. Que ce soit en attaque ou bien en défense, elle nous accompagne de manière efficace. Si vous tombez au combat, elle parviendra généralement à vous réanimer. Et si l’un de vos coéquipiers tombe au combat, ils arrivent généralement à se réanimer entre eux. Il est assez rare d’avoir une IA efficace, alors c’est bien important de le souligner.

Et fort heureusement que les alliés sont efficaces, car les combats sont parfois sympathiques, mais très souvent brouillons. Cela explose dans tous les sens, parfois il y a tellement d’ennemis que cela ressemble à une mêlée générale. Il n’est pas rare que vous puissiez vous retrouver en plein combo et être stoppé net par un ennemi qui vous balance à l’autre bout de l’arène. Ou de perdre d’un coup toute votre vie face à une attaque spéciale impossible à esquiver puisque quatre autres ennemis sont déjà sur vous.

Un jeu de service ultra répétitif

Marvel’s Avengers est un jeu de service et va donc apporter de plus en plus de contenu (gratuit et payant) dans les semaines et mois à venir (le jeu est d’ores et déjà prévu sur PS5, Xbox Series X et Xbox Series S). Ainsi, vous allez vous retrouver pour le moment avec une campagne solo relativement courte (environ 8 à 10h de jeu). Une campagne longue à démarrer, mais qui proposera certaines séquences vraiment surprenantes et agréables. Vous aurez également une multitude de défis à relever avec différent Avengers pour remporter des objets, des équipements et d’autres ressources.

Le problème, c’est que tout cela est très répétitif. L’intégralité des objectifs de vos missions seront d’aller d’un point A à un point B. Sécuriser une zone pendant que Jarvis (l’intelligence artificielle qui accompagne les Avengers) se contente de pirater des données. Vous pénétrez alors dans un bâtiment pour voler un objet qui nous sera utile dans notre quête principale.

Et à chaque fois, c’est le même schéma. Nous arrivons dans une zone, il y a deux ou trois vagues d’ennemis. On passe à la zone suivante. De nouveau deux ou trois vagues d’ennemis, etc… Des ennemis qui sont toujours les mêmes, des robots et autres gardes en jetpack qui n’évoluent pas énormément au fil de l’aventure. Au final, mise à part le décor qui change, mais nous répétons encore et encore les mêmes actions et les mêmes missions.

Même au niveau du gameplay, cela devient assez redondant. Bien entendu, chaque Avengers à sa façon de combattre et ses capacités spéciales. Hélas, les héros ne seront pas égaux en tout point et ceux que nous retrouverons plus ou moins tard dans l’aventure auront un niveau plus fiable et nous serons moins tentés de les prendre pour partir en mission. De plus, il est impossible de switcher entre les différents personnages lors de la mission ce qui est assez dommage (surtout en solo). Du coup, nous nous retrouvons assez souvent à utiliser un ou deux Avengers et laisser les autres de côté. Ainsi, les combos deviennent assez limités et là encore assez répétitifs.

Un système de personnalisation anecdotique ?

Nous sommes dans un jeu de superhéros, alors, l’une des petites features qui ne sert pas à grand-chose, mais qui plaît à tout le monde, c’est la personnalisation et le changement de tenues de nos héros ! Et bien, pas dans Marvel’s Avengers. Il sera bien entendu possible de changer le look de vos héros et certaines tenues sont même assez classes. Cependant, il ne sera pas possible de personnaliser visuellement les héros.

Tout au long de l’aventure, vous allez avoir des coffres d’équipements à trouver, ramasser, et collectionner. Cela permettra d’améliorer vos équipements et donc le niveau de votre Avengers pour qu’il soit plus efficace et plus robuste au combat (vous allez pouvoir les faire monter à plus de 250 niveaux). Malheureusement, toutes les améliorations d’équipements sont invisibles. Nous nous rendons dans le menu, nous restons appuyés sur « L2 » pour équiper notre héros de ses armures les plus puissantes et aucun changement visuel. C’est dommage, car en plus des tenues, cela aurait pu être génial de pouvoir les modifier et y apporter quelques touches supplémentaires.

Pour ce qui est de la personnalisation du personnage, de leurs arbres de compétences et tous les à côtés, cela reste correcte et acceptable, même si cela aurait pu être plus impactant.

Mon avis sur Marvel’s Avengers

On le savait que ça allait être dur pour Square Enix et Crystal Dynamics de proposer un jeu à la hauteur du phénomène. Surtout après l’incroyable Marvel’s Spider-Man d’Inscomniac Games chez PlayStation en septembre 2018. Et surtout avant la suite prévue pour novembre 2020 sur PS4 et PS5.

Entre le scénario beaucoup trop prévisible, des dialogues et des moments narratifs pas vraiment crédibles, de nombreux bugs qui gâchent les bons moments et les séquences bien dynamiques, il est difficile de voir du positif dans ce Marvel’s Avengers. LE jeu propose un contenu assez dense, mais qui ne vous occupera pas plus d’une dizaine d’heures si vous vous contentez de la campagne. Au-delà de ça, il faudra passer outre l’effet très répétitif du jeu pour enchaîner encore et encore les différents défis en ligne.

Il faut espérer que Square Enix et Crystal Dynamics ont de nombreux plans et idées pour son jeu avec, pourquoi pas une mise à niveau sur PS5 et Xbox Series X qui pourra déjà nous rendre le jeu plus beau et beaucoup plus fluide. La réponse dans un peu moins de deux mois.

