Avengers Endgame : comment Marvel a connu des difficultés avec le voyage temporel

On ne vous le cachera pas, cet article contient des SPOILERS sur le film Avengers : Endgame. C’est donc à vos risques et périls que vous vous lancez dans cette lecture…

Avant même la diffusion d’Avengers : Endgame, les fans savaient déjà que le voyage temporel y jouerait un rôle central. Quelques mois après la diffusion du film, on commence à en savoir un peu plus, comme sur la radicale transformation de Thor ou encore sur l’usage finalement relativement limité des effets spéciaux. Mais qu’en est-il du paramètre majeur du film, le voyage temporel.

Avengers : Endgame a été forcé de reshooter

C’est avec une des scènes supprimées du film et qui ont été publiée sur Disney+ que l’on en apprend un peu sur comment Marvel a appréhendé le concept de voyage temporel dans le film. Pour rappel, après le « snap » de Thanos dans Infinity War, la moitié de la vie dans l’univers a disparu. Grâce à Ant-Man, les Avengers réussissent à exploiter le monde quantique. Or, pendant le tournage ils ont modifié la façon qu’ils avaient de gérer le voyage temporel.

Cette scène en question montre donc Hulk et l’Ancien. Elle utilise alors les mots que Hulk lui-même utilise pour décrire le concept, mais les spectateurs l’auraient appris plus tôt, notamment sur l’impact sur les réalités alternatives. Cela montre aussi qu’ils sont partis dans leurs voyages sans comprendre vraiment ce qui allait se passer. On appréciera aussi le petit détail avec les lunettes de soleil.

On note aussi que finalement Avenegrs : Endgame aura passé beaucoup de temps dans les reshootings à simplifier de façon générale les éléments majeurs de l’intrigue. Le voyage temporel jouait là un rôle majeur et devrait être encore présent dans le reste du MCU. Il fallait donc à la fois s’assurer qu’il soit bien compris mais aussi que ses règles soient bien définies.