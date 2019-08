La transformation de Thor pour Avengers Endgame expliquée

Bien entendu les lignes suivantes contiennent quelques menus spoilers sur le film Avengers: Endgame. Vous voilà prévenus. Mais en même temps si vous n’êtes pas encore allé voir le film le plus rentable de tous les temps, c’est peut-être de votre faute…

Un Thor qui abuse des bonnes choses

Si vous avez réussi à voir le film en évitant les spoilers visuels, l’apparence physique de Thor vous a sans doute surpris. Le dieu d’Asgard apparaît un peu trop ventripotent, conséquence directe du temps passé à boire du soda et à jouer aux jeux vidéos. Bref, Thor est victime d’une sorte de syndrome « post-Snap » qui a eu un impact physique et mental sur lui. Dans les salles, les réactions ont été nombreuses, entre bruits de personnes choquées et rires.

Il faut comprendre que c’est un physique particulier, surtout quand l’acteur est Chris Hemsworth. Mais c’est sans doute celui-ci qui y a pris le plus de plaisir, comme il l’explique directement.

Être capable de faire cette nouvelle version de Thor est extrêmement libérateur et amusant

reconnaît l’acteur. Il faut dire que le personnage de Thor fait sans doute partie de ceux qui ont connu l’évolution la plus radicale depuis le début du MCU. Autant dire que le voir avec sa barbe hirsute, et son pantalon tâché était quelque peu choquant. Mais le message le plus important réside peut-être dans la fin du film, alors qu’il finit par s’accepter lui-même comme il est et surtout qu’il est toujours digne d’utiliser Mjolnir.

On s’interroge désormais sur le look qu’il va afficher dans Thor 4. Mais on peut parier que l’humour sera lui toujours au rendez-vous.

