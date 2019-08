Avengers : Endgame n’a pas (trop) abusé des effets spéciaux

Il y a quelque temps, Avengers : Endgame terminait de battre le dernier record qui semblait encore lui résister, celui du film le plus rentable de l’histoire. Le film représentait déjà une certaine idée de la dépense avec un montant astronomique estimé entre 300 et 356 millions de dollars pour le coût. Mais, surprise, surprise, il y a un domaine dans lequel Avengers : Endgame aurait pu mieux faire.

Avengers : Endgame, pas assez d’effets spéciaux !

En effet, le film, malgré son impression parfois surréaliste et l’impression qu’il donne parfois d’être dosé aux effets spéciaux, est battu dans ce registre. En effet, c’est Avengers : Infinity War qui a fait mieux, comptant plus de plans avec des effets visuels. La différence est plutôt limitée si on en croit les confidences de Jen Underdahl, le producteur des effets spéciaux.

En effet, dans Avengers : Infinity War, il y avait 3000 plans dont 2900 avec des effets spéciaux. En revanche, Avengers : Endgame, ne compte que 2698 plans dont 2496 avec des effets visuels. Soit plus du double de plans « naturels ». Quand on pense à la bataille finale ou encore aux voyages en tout sens, le contraste peut surprendre. Les détails avec les personnages qui vieillissent selon le moment du film doit pourtant avoir joué aussi.

A noter que MArvel Studios n’a jamais gagné de prix pour les effets visuels aux Oscars. Pourtant, les nominations ont déjà été nombreuses par le passé. Reste à savoir si en faisant moins, Avengers : Endgame réussissait finalement à inverser la tendance…

Et si vous voulez en savoir plus sur un élément très particulier de l’histoire qui a nécessité quelques retouches de l’équipe technique et notamment du maquillage, la transformation de Thor devrait vous intéresser…