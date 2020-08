Avengers : la bande-annonce d’Infinity War façon Snyder Cut

Le week-end dernier, à l’occasion du DC Fandome, on a pu découvrir une bande-annonce XXL du Snyder Cut de Justice League. On se contentera de dire que l’ensemble est très particulier, tant d’un point de vue visuel que de la musique. Surtout, la vidéo est très différente de ce que l’on a vu à l’écran lors de la diffusion du premier film. Mais, cela a donné des idées à un internaute, qui a décidé de refaire une bande-annonce Marvel de la même manière.

Une vidéo très éloignée du style Marvel

Gugga Leunnam, un éditeur vidéo basé à Lisbonne si on en croit son compte Twitter a décidé de mélanger des images de Avengers : Infinity War et Avengers : Endgame pour faire une bande-annonce unique aux deux films. On a donc beaucoup plus de plans serrés, une tonalité beaucoup plus sombre, des images en slow-motion ou encore un ratio visuel ajusté pour correspondreaux dimensions IMAX de la bande-annonce de Snyder.

Pour poursuivre « l’hommage » à la vidéo de Justice League, c’est aussi la musique « Hallelujah » de Leonard Cohen qui est utilisée. Clairement les jeux de couleurs sont aussi très différents de ce que propose Zack Snyder, mais la bande-annonce se révèle plutôt réussie il faut le reconnaître, peut-être même plus que celle de Justice League. Il faut dire qu’il y a aussi plus de matière qui peut être exploité du côté cinématographique.

Pour ceux qui attendent avec impatience la sortie de cette nouvelle version de Justice League, il faudra attendre 2021 sur HBO Max. On ignore encore toutefois comme il sera possible de le voir en France puisque la plateforme de streaming est indisponible en France. Mais des programmes ont été mis en place afin de permettre sa distribution internationale. On peut imaginer que OCS, qui a un accord avec HBO parte avec un certain avantage. Affaire à suivre dans les prochains mois.