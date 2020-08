Snyder Cut, Batman, Wonder Woman : les trois vidéos majeures du DC Fandome

Ce samedi s’est ouvertle grand DC Fandome. En l’absence du Comic-Con de San Diego, DC Comics et ses partenaires proposent une grande convention virtuelle, pleine de révélations sur l’univers de super-héros, tant pour le petit écran que le grand écran. On fait le tour des révélations majeures de samedi soir.

Nouvelle bande-annonce pour le Snyder Cut au DC Fandome

Il s’agissait sans doute de la bande-annonce la plus attendue du week-end (et même de l’année). Le Snyder Cut de Justice League s’est dévoilé dans une nouvelle bande-annonce pleine d’images inédites. On ne va pas vous mentir, on est peu perplexes face au résultat, entre une musique très (trop) particulière et un Darkseid qui semble très mal fait. On a aussi appris que le film serait diffusé en quatre épisodes, d’une heure. En attendant l’an prochain, il ne reste plus qu’à s’armer de patience et à découvrir bientôt les nouvelles images.

Cheetah se dévoile dans une nouvelle bande-annonce de Wonder Woman 1984

La principale méchante du second film Wonder Woman sera Cheetah, jouée par Kristen Wiig. Face à elle, Gal Gadot retrouvera aussi Pedro Pascal, qui incarne Maxwell Lord. Une nouvelle bande-annonce permet de découvrir un peu plus le film dont la sortie au cinéma est prévue pour le 30 septembre…. Par ailleurs, Chris Pine sera aussi de retour dans son rôle de Steve Trevor.

Un Batman très sombre dévoilé au DC Fandome

On le sait, le Batman de Robert Pattinson sera beaucoup plus sombre que celui de Ben Affleck. La bande-annonce dévoilée à l’occasion du DC Fandom permet d’en avoir la confirmation. De là à y voir une vraie influence du Joker, il n’y a qu’un pas… La bande-annonce mérite le détour et c’est sans doute la meilleure qui a été dévoilée ce week-end.

Alors que Ben Affleck reprendra son rôle de Batman dans le film The Flash, on sait aussi que le futur film de Matt Reeves se déroule dans un autre univers. A terme, on pourrait bien avoir le droit à un « Batverse » complet… La série spin-off sur Gotham PD n’en est que la première étape.

Mais aussi…

Au-delà de ces trois annonces majeures, de multiples autres informations ont été annoncées à l’occasion du DC Fandome. Voici les principales.

Le titre du film Shazam 2 sera « Shazam : Furty of The Gods ».

Black Adam s’est dévoilé dans une bande-annonce à base de…concept arts animés.

Une vidéo des coulisses de The Suicide Squad permet de découvrir tout le casting du film.