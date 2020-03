Disney+ vs Netflix : comparatif des plateformes de streaming vidéo

Vous hésitez entre Netflix et Disney+ pour votre prochain abonnement à une plateforme de streaming ? Ou bien vous désirez savoir si l’abonnement Disney+ vaut la peine à être ajouté à côté de celui de Netflix ? Dès le 24 mars, un nouveau concurrent arrive dans l’arène, et compte bien faire sa place avec de nombreuses productions des plus connues du cinéma d’animation.

Découvrir Disney+

Depuis l’arrivée de sa plateforme SVoD en 2007, Netflix s’est petit à petit implantée dans notre quotidien. Il a initié une nouvelle façon de consommer des films et des séries, en regroupant une quantité très importante de contenu, en l’échange d’un abonnement mensuel nous faisant réaliser bien des économies. Aujourd’hui, la concurrence est plus importante, mais c’est surtout avec la sortie de Disney+ que le géant californien va devoir faire face. Notre comparatif Disney+ vs Netflix.

Catalogue de films et séries

Pour commencer dans ce comparatif, faisant suite à notre test et avis Disney+, nous allons nous pencher sur le point le plus important : le contenu. Netflix et Disney+ ne jouent pas sur le même tableau. À vrai dire, leur approche et leur stratégie sont même totalement différentes. Et pour le coup, leurs deux ont des arguments forts. Faut-il choisir Netflix ou Disney+ ?

Netflix : des productions originales en vogue

Netflix est incontestablement la plateforme de streaming vidéo la plus riche qui existe à l’heure actuelle. Elle possède des milliers d’épisodes de séries et de films, grâce auxquels ses clients décident de souscrire pour pouvoir accéder à un service remplaçant le programme des chaînes de télévision. Le contenu est riche, mais aussi très diversifié.

Point clé sur le marché : les productions originales à succès. Netflix dépense des milliards de dollars pour cela, et à ce jour, plusieurs titres se sont imposés et ont permis à la plateforme de gagner en popularité. Sur ce point, on retrouve par exemple la série à succès Stranger Things, mais également Black Mirror, The Crown, Sex Education…

Si vous suivez nos articles hebdomadaires, vous savez certainement que Netflix publie aussi des nouvelles saisons et des nouvelles séries et films chaque semaine. Un excellent point pour ne jamais avoir la sensation d’avoir fait le tour du service, qui fait de Netflix un service de vidéo à la demande tout à fait à la hauteur de vous proposer de quoi passer des soirées divertissement à votre goût.

Disney+ : une nouvelle référence exclusive

Que peut-on regarder sur Disney+ ? Tout d’abord, il faut savoir que la plateforme a dépensé plus de 15 milliards de dollars à ses débuts, pour mettre en place son service de vidéo à la demande. Malgré son retard de plusieurs années face à Netflix, Disney+ arrive avec un catalogue exceptionnel, qui fait d’elle une nouvelle référence. Son point fort ? Des licences qui lui permettent de proposer un panel de films à succès de façon exclusive.

Oui, les plus grands classiques et les sagas possédant les plus grandes communautés de fans sont sur Disney+. On peut noter l’ensemble des productions de Walt Disney et de Pixar, mais aussi l’ensemble des licences acquises au fil du temps par la compagnie. Tous vos superhéros préférés Marvel, l’intégral des Star Wars (très difficiles à trouver ailleurs), mais aussi les 30 saisons des Simpson ou encore National Geographic et des séries comme The Mandalorian sont disponible sur Disney+. Pour en savoir plus sur cette liste, nous vous invitons à lire notre article sur le catalogue de films et séries de Disney+.

Films et séries : Disney Plus ou Netflix ?

Dans ce comparatif Disney+ vs Netflix, nous pourrions donc dire que Disney+ devrait davantage intéresser les familles. Elles pourront retrouver un éventail de films qui nous ont nous aussi bercé durant notre enfance. Avec la souscription d’une seule plateforme, vous n’aurez donc plus à vous creuser la tête pour trouver des contenus à montrer à vos enfants, pendant leur moment quotidien ou hebdomadaire décerné à la télévision.

Mais les plus grands seront aussi charmés par les différentes licences proposées sur Disney+. Comme nous vous l’avons dit plus haut, Disney+ sera une référence pour pouvoir regarder facilement et légalement tous les films Star Wars, ou encore pouvoir se divertir en regardant les saisons des Simpson. Si vous êtes un fan incontesté de Marvel, s’abonner à Disney+ sera également une bonne solution pour pouvoir visionner les nouvelles productions des studios, directement sur votre ordinateur ou votre smartphone. Il faut dire que toutes ces licences ne sont pas vraiment disponibles ailleurs : Disney se réserve les droits sur leur diffusion, d’autant plus sur les plateformes de vidéo à la demande.

Découvrir Disney+

Abonnements : prix et souscription

Le catalogue est une chose, mais peut-être que vous souhaitez aussi savoir si s’abonner aux deux services de vidéo à la demande est une chose raisonnable ou non. Dans cette partie du comparatif des différences Netflix vs Disney+, nous vous proposons un aperçu réel des prix des deux plateformes. Quelle différence de coût entre Disney+ et Netflix ?

Prix des abonnements Netflix

Au fil du temps, Netflix a augmenté le prix de ses abonnements, faisant la frustration de sa communauté de près de 6,7 millions de personnes en France. Il faut dire que pour pouvoir continuer à produire et racheter les licences de plus en plus de séries et films, la société californienne a eu besoin de ressources. Ses prix sont plus élevés que ceux de Disney.

C’est ainsi que Netflix propose aujourd’hui son offre à partir de 7,99 € par mois. À ce prix, c’est l’offre « Essentiel » à laquelle on peut souscrire. Ses services sont limités, et réservés pour un usage individuel : vous ne pourrez lire qu’un film à la fois, et vous ne pourrez pas lire de vidéo en qualité HD. Le prix passe à 11,99 € pour deux écrans simultanés et la HD, et 15,99 € pour 4 écrans simultanés et l’Ultra HD.

Prix des abonnements Disney+

Disney+ est moins cher que Netflix, avec une offre simple et identique pour tous. Elle offre, pour le prix de 6,99 € par mois, jusqu’à 4 écrans simultanés pour lire un film ou une série. Il est d’ailleurs possible de créer 7 profils de compte, et l’enregistrement des profils peut se faire sur 10 appareils.

Pour seulement 6,99 € par mois, Disney+ a choisi de venir concurrencer la proposition premium de Netflix. Un choix qui ne durera peut-être pas dans le temps, mais qui, en ce moment, est toujours disponible. D’ailleurs, il est possible de payer encore moins cher : en souscrivant à l’offre annuelle à 69,99 €, vous économisez encore un peu plus, au lieu de payer les 12 mensualités qui vous auraient coûté 83,88 € sur un an.

Découvrir Disney+

Enfin, sachez que Disney+ ne vous limite pas en termes de qualité visuelle et audio. La seule limite sera votre appareil et votre connexion. Mais vous pourrez regarder du contenu en 4K, ce qui n’est pas disponible pour les abonnés Netflix de l’offre « Essentiel ».

Disponibilités de Netflix vs Disney+

Que ce soit Netflix ou Disney+, il est possible de passer par différents canaux pour souscrire à leur plateforme de vidéo à la demande. On note tout d’abord leur site officiel (ou leur application mobile), qui vous permettra de vous créer un compte et de commencer à regarder du contenu.

Mais que ce soit Netflix ou Disney+, d’autres fournisseurs vous donneront accès au contenu des deux plateformes. Chez Disney Plus, un seul partenaire est disponible, et il s’agit de Canal+. Le groupe de télévision propose d’être abonné gratuitement à Disney Plus en souscrivant à son pack Ciné Séries ou Intégrale+. C’est certainement un parfait compromis pour pouvoir avoir une offre audiovisuelle complète. Pour plus d’informations, cliquez ci-dessous.

Chez Netflix aussi, des partenaires sont disponibles pour accéder au catalogue de films et séries de la plateforme. Pour le coup, les possibilités de souscriptions sont beaucoup plus larges, car vous pouvez directement facturer votre abonnement via votre opérateur de télévision câblée. C’est la même chose pour les opérateurs internet, ainsi qu’iTunes.

Conclusion : Netflix ou Disney+ ?

Si la vidéo s’est transformée avec l’arrivée de Youtube, la révolution digitale n’a pas pour autant mis fin à nos habitudes et nos besoins de se poser devant des films et des séries télé. Mais les chaînes classiques ont laissé place aux plateformes de vidéo à la demande, une chance pour pouvoir aujourd’hui accéder à des contenus plus diversifiés, et au moment que l’on veut.

Finalement, notre comparatif Disney+ vs Netflix connaîtra deux conclusions. Car certains se questionneront sur le choix entre l’une ou l’autre des plateformes, quand d’autres voudront simplement savoir si cela vaut le coup d’ajouter Disney+ aux côtés de leur abonnement à Netflix. En s’étant penché sur les différences entre Netflix et Disney Plus, nous sommes en mesure de répondre à vos questionnements.

Ainsi, Netflix est plus diversifié, certainement plus complet, et résolument tourné sur des séries au succès récent. Elle est une plateforme qui ne devrait pas vous lacer, tant ses contenus sont régulièrement mis à jour, et ses rachats de licence pour certains films connus ont de quoi vous permettre d’utiliser Netflix pour vos soirées télé entre amis. On conseille sa souscription, même si le prix de son abonnement est plus cher qu’avant.

Sur Disney+, on trouvera des contenus trouvés nul par ailleurs, et encore moins sur Netflix. Malgré leur plateforme très similaire, c’est un peu comme si elles ne se concurrençaient pas, du moins pas encore. Disney+ est bien plus tourné sur un usage familial, elle est deviendra certainement une plateforme de référence pour les enfants, et sera le seul moyen pour les fans des sagas les plus connues, de pouvoir accéder facilement à leur contenu. Notre conseil : profitez-en maintenant, alors que les prix de la plateforme sont très avantageux.