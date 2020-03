Disney+ : un catalogue riche complet avec films et séries

Si plusieurs pays tels que les États-Unis et le Canada profitent déjà de la plateforme de streaming depuis novembre dernier, la France verra Disney+ arriver le 24 mars prochain. En attendant, on connait déjà le catalogue qui sera mis en avant par la plateforme Disney+. Ci-dessous, nous vous avons listé tous les contenus – séries, films et vidéos – qui seront proposés à tous les clients français.

Grâce à son empire, Disney est en mesure d’offrir un catalogue sur Disney+ qu’aucun concurrent ne peut se féliciter d’avoir. Si Netflix pousse sur ses contenus originaux (en particulier les séries et les documentaires), la plateforme ne possède pas de licences aussi prestigieuses que Disney. Grâce aux différentes acquisitions qu’il a fait ses dernières années, on retrouve des films aussi populaires que Marvel, Pixar ou encore Star Wars. Évidemment, tous les dessins animés de chez Disney seront aussi présents sur la plateforme.

Moyennant un prix de 6,99€ par mois (voir notre article sur les prix et la date de sortie de Disney+), c’est donc une solution vraiment idéale – aussi bien pour les parents que pour les enfants. Heureusement, il s’agit-là d’un abonnement famille qui permet plusieurs connexion en parallèle. Avec un catalogue Disney+ aussi complet, ce n’est pas surprenant de voir la plateforme de SVOD cartonner aux États-Unis.

Films et séries dans ce catalogue Disney+

Contenus originaux sur Disney Plus

À la sortie de Disney+ en France, le catalogue de contenus comptera quelques films et séries originaux. Au total, 26 d’entre eux seront disponibles sur le service de streaming dès son arrivée dans l’Hexagone. Comme vous pouvez le voir, on retrouve aussi bien des films que des séries ou encore des documentaires – comme celui du National Geographic. Avec son catalogue, Disney+ saura plaire à un public large, et surtout de tous les âges.

Les films originaux

La Belle et le Clochard

Stargirl

Timmy Failure : des erreurs ont été commises

Togo

Une journée à Disney

Les séries originales

À vous chef !

Chien guide d’aveugle en devenir

High school musical : la comédie musicale : la série

High school musical : la comedie musicale : la serie : les coulisses

Il était une fois les Imagineers, les visionnaires Disney

Journal d’une future présidente — Saison 1

L’atelier de Justin

Le monde selon Jeff Goldblum

Les coulisses de Disney

Mariages de rêves

Projet Héros Marvel

Sous les feux de la rampe

Star Wars : the clone wars

The Mandalorian — Saison 1

Les courts-métrages originaux

Family Sundays

Fourchette se pose des questions

La vie en lumière

Les courts métrages Disney

Pixar en vrai

Sparkshorts

Une journée à Disney

Disney Plus ne prévoit évidemment pas d’accueillir uniquement des contenus originaux. La plateforme de streaming s’appuiera aussi sur ses multiples franchises en divisant ses contenus en plusieurs catégories que sont Disney, Marvel, Pixar, Star Wars ou encore le National Geographic. Avec ce large catalogue Disney+ est assuré de plaire à un public large, et il est évident que son service va rapidement décoller en France.

Les contenus de Disney sur Disney Plus

Les films Disney

101 dalmatiens 2 : sur la trace des héros

102 dalmatiens

20 000 lieues sous les mers

3 étoiles, 36 chandelles

4 bassets pour un danois

À la poursuite de demain

À nous de jouer

Aladdin

Aladdin et le roi des voleurs

Alexander et sa journée épouvantablement terrible et affreuse

Alice au pays des merveilles (1951)

Alice au pays des merveilles (2010)

Alice de l’autre côté du miroir

America’s heart & soul

Amiennemies

Amy

Annie (1999)

Antartica, prisonniers du froid

Atlantide, l’empire perdu

Au royaume des singes

Avalon high : un amour légendaire

Babes in toyland

Baby-sittor

Bambi

Bambi 2

Basil détective privé

Benjamin gates et le livre des secrets

Benjamin gates et le trésor des templiers

Benji la malice

Bernard et bianca au pays des kangourous

Bienvenue chez les scouts !

Bienvenue chez lez robinson

Bienvenue chez trudy

Blanche-neige et les septs nains

Bobby des greyfriars

Brink, champion de roller

Cadence

Cadet kelly

Calloway le trappeur

Calvin et tyco

Camp rock

Camp rock 2

Casebusters

Cendrillon (1950)

Cendrillon (2015)

Cendrillon 2 : une vie de princesse

Chasseurs de vampire

Chérie, j’ai rétréci les gosses

Chérie, j’ai agrandi le bébé

Chérie, nous avons été rétrécis

Chicken little

Chiens des neiges

Chimpanzes

Clochette et l’expédition féerique

Clochette et la pierre de lune

Clochette et le secret des fées

Cloud 9, l’ultime figure

Cool attitude, le film

Coquin de printemps

Croc-blanc

Dans l’ombre de mary

Darby o’gill et les farfadets

Davy crockett et les pirates de la rivière

Davy crockett, roi des trappeurs

Des amours de sœurcières

Des amours de sœurcières 2

Des vacances inoubliables

Descendants

Descendants 2

Dingo et max

Dingo et max 2 : les sportifs de l’extrême

Dinosaure

Disney babysitting night (2016)

Double équipe

Doug, le film

Douma et ses amis

Drôles de vacances

Dumbo (1941)

Embrouilles dans la galaxie

Emile et les détectives

Escale imprévue

Face ou pile

Fantasia

Fantasia 2000

Félins

Fidèle vagabond

Figure libre (l’art du patinage)

Flubber

Frank et ollie

Frankenweenie (2012)

Freaky friday – dans la peau de ma mère (2003)

Frère des ours

Frère des ours 2

Fuzzbucket, l’ami invisible

George de la jungle

George de la jungle 2

Graine de héros

Grandir

Grizzli

Gus

Hacksaw

Hannah montana : le film

Hannah montana et miley cyrus : le film concert évènement

Hercule

High school musical

High school musical 2

High school musical 3

Histoires enchantées

Hocus pocus : les trois sorcières

Hyper noël

Immortels

Into the woods – promenons-nous dans les bois

Invincible

James et la pêche géante

John carter

Johnny kapahala

Johnny tsunami

Jonas brothers : le concert événement

Journal intime d’une future star

Jump in !

Justin morgan had a horse

Kim possible, mission cupidon

Kuzco 2 – king kronk

Kuzco, l’empereur mégalo

L’apprenti millionnaire

L’apprenti sorcier

L’apprentie sorcière

L’école fantastique

L’histoire de pixar

L’incroyable randonnée

L’ordinateur en folie

La bande à Picsou, le film : le trésor de la lampe perdue

La belle au bois dormant

La belle et la bête (1991)

La belle et la bête 2 : le noël enchanté

La belle et le clochard

La belle et le clochard 2 : l’appel de la rue

La cane aux œufs d’or

La coccinelle à mexico

La coccinelle à monte-carlo

La coccinelle revient

La colo des gourmands

La confiance des chevaux

La cour de récré : les petits contre-attaquent

La cour de récré : rentrée en classe supérieure

La cour de récré : vive les vacances !

La course au trésor

La dame de katwe

La drôle de vie de timothy green

La fabulous aventure de sharpay

La fée clochette

La ferme se rebelle

La fiancée de papa (1961)

La grande aventure des muppets

La grande prairie

La hotte magique

La Légende de l’etalon noir

La légende de tarzan et jane

La maison du futur

La mission de chien noël

La montagne ensorcelée (1975)

La montagne ensorcelée (2009)

La morsure du lézard

La naissance d’une nouvelle star

La patrouille fantôme

La petite sirene

La petite sirene 2 : retour a l’ocean

La planète au trésor

La princesse et la grenouille

La Reine des neiges

La star idéale

La terre sacrée des bisons

La voie tracée

Le bossu de notre-dame

Le bossu de notre-dame ii : le secret de quasimodo

Le chat qui vient de l’espace

Le chihuahua de beverly hills

Le chihuahua de beverly hills 2 : la famille vient de s’agrandir

Le chihuahua de beverly hills 3

Le combat de ruby bridges

Le crapaud et le maitre d’ecole

Le désert vivant

Le dragon récalcitrant

Le drôle de noël de scrooge

Le fantôme de barbe-noire

Le fantôme des montagnes

Le fantôme du cinéma

Le gang des chaussons aux pommes

Le garçon idéal

Le garçon qui venait de la mer

Le geek charmant

Le grand coup de max keeble

Le grand soir

Le jaguar, seigneur de l’amazone

Le journal de jaimie

Le livre de la jungle (1966)

Le Livre de la jungle (2016)

Le Livre de la jungle 2

Le lutin

Le manoir de la magie

Le manoir hanté et les 999 fantômes

Le monde de narnia : le lion, la sorciere blanche, et l’armoire magique

Le monde de narnia : le prince caspian

Le monde fantastique d’oz

Le monde magique de la belle et la bête

Le nouvel espion aux pattes de velours (1997)

Le plus beau cadeau de noël

Le plus beau des combats

Le prince et le pauvre

Le ranch du bonheur

Le retour de jafar

Le retour du gang des chaussons aux pommes

Le Roi lion

Le Roi lion 2 : l’honneur de la tribu

Le Roi lion 3 : hakuna matata

Le secret de la gourde magique

Le secret de la petite sirene

Le sortilège de cendrillon

Le trésor de matacumba

Le triomphe de jace

Le trou noir

Lemonade mouth

L’enfer blanc

Leroy & stitch

Les 101 dalmatiens (1961)

Les 101 dalmatiens (1996)

Les 2 font la « père »

Les ailes pourpres

Les Aristochats

Les aventures de bernard et bianca

Les aventures de perri

Les aventures de porcinet

Les aventures de pot-au-feu

Les aventures de rocketeer

Les aventures de tigrou

Les aventures de winnie l’ourson

Les aventures d’huckleberry finn

Les aventures du petit gourou

Les cheetah girls

Les cheetah girls : un monde unique

Les cheetah girls 2 : viva espana !

Les chemins du triomphe

Les chiots noël, la relève est arrivée

Les copains chasseurs de trésor

Les copains dans l’espace

Les copains des neiges

Les copains et la légende du chien maudit

Les copains fêtent noël

Les copains super-héros

Les country bears

Les énigmes de l’atlantide

Les filles de l’océan

Les légendes de l’ouest

Les mondes de ralph

Les Luppets : ça, c’est du cinéma !

Les Muppets, le retour

Les naufragés de l’île aux pirates

Les nouveaux héros

Les petits champions

Les petits champions 2

Les petits champions 3

Les quintuplés

Les Robinsons des mers du sud (1960)

Les secrets de la vie

Les soeurs callum

Les sorcières d’halloween

Les sorcières d’halloween 2

Les sorcières d’halloween 3

Les sorcières d’halloween 4

Les sorciers de waverly place — Le film

Les trois mousquetaires

Les visiteurs d’un autre monde

L’espion aux pattes de velours (1965)

Let it shine

L’étrange Noël de Monsieur Jack

L’homme le plus fort du monde

L’honorable griffin

L’île au tresor

L’île au trésor des muppets

Lilo & Stitch

Lilo & Stitch 2 : hawaï, nous avons un problème !

L’incroyable voyage

L’incroyable voyage à san francisco

Lions d’afrique

Lizzie mcguire

Lone ranger, naissance d’un héros

Ma pire journée

Ma sœur est invisible !

Ma sœur est une extraterrestre

Maléfique

Mary poppins

Maxi papa

McFarland

Mélodie cocktail

Merlin l’enchanteur

Mes amis les ours

Mickey, il était deux fois noël

Mickey, il était une fois noël

Milo sur mars

Minutemen, les justiciers du temps

Miracle

Miracle à minuit

Miracle sur la deuxième ligne

Mission g

Mon ami joe

Mon clone et moi

Mon martien favori

Monte la-d’ssus

Motocross

Mr. boogedy

Mr. magoo

Mulan

Mulan 2 : la mission de l’empereur

Natty gann

Ne regarde pas sous ton lit

Nés en chine

Newsies

Newsies (comedie musicale)

Noël chez les muppets

Nuit magique

Oliver et compagnie

Once upon a mattress

Opération dumbo drop

opération muppets

Opération walker

Oz, un monde extraordinaire

Papa, la fac et moi

Peter et elliott le dragon (1977)

Peter pan

Peter pan 2 – retour au pays imaginaire

Phinéas et ferb, le film : voyage dans la 2e dimension

Pinocchio

Pirates des caraibes : jusqu’au bout du monde

Pirates des caraibes : la fontaine de jouvence

Pirates des caraibes : la malediction du black pearl

Pirates des caraibes : le secret du coffre maudit

Planes

Planes 2

Planète secrète

Pocahontas

Pocahontas 2 : un monde nouveau

Point zéro

Pollen

Pollyanna

Président junior

Princesse of persia : les sables du temps

Princesse protection program : mission rosalinda

Princesse malgré elle

Princesse on ice

Quelle vie de chien ! (1959)

Raiponce

Rasta rockett

Rêve de champion

Robin des bois et ses joyeux compagnons

Robin des bois

Rox et rouky

Rox et rouky 2

Sacré père noël

Sale môme

Saludos amigos (1943)

Sammy, the way-out seal

Savant en herbe

Scott, le film

Secretariat

Skylar lewis : chasseuse de monstres

Skyrunners – l’odyssée des frères burns

Sos daddy

Starstruck

Stitch ! le film

Sultan and the rock star

Super noël

Super noël méga givré

Taram et le chaudron magique

Tarzan

Tarzan 2

Teen beach 2

Teen beach movie

The boys : l’histoire des freres sherman

The finest hours

The ghosts of buxley hall

The jungle book : mowgli’s story

The wild

Tini : la nouvelle vie de violetta

Tom et huck

Trail of the panda

Trois caballeros

Tron

Tron : l’héritage

Un amour de coccinelle

Un candidat au poil

Un chien envahissant

Un cosmonaute chez le roi arthur

Un costume pour deux

Un cowboy à hawaï

Un drôle de noël

Un lancer à un million de dollars

Un mariage de princesse

Un match au sommet

Un nouvel amour de coccinelle

Un parcours de légende

Un père pas comme les autres

Un vendredi dingue, dingue, dingue (1977)

Underdog, chien volant non identifié

Une équipe de chefs

Une équipe de nases !

Vie de chien, vie de château

Volt, star malgré lui

Waking sleeping beauty

Walt & el grupo

Wendy wu

Whispers : an elephant’s tale

Winnie l’ourson

Winnie l’ourson 2 : le grand voyage

Winnie l’ourson et l’éfélant

Winnie l’ourson : bonne annee

Zach & cody – le film

Zapped : une application d’enfer !

Zenon et la deesse de la lune

Zenon et les aliens

Zenon, la fille du 21e siecle

Z-o-m-b-i-e-s

Zootopie

Les séries Disney

Agent k.c. — Saisons 1 à 3

Andi — Saison 1 et 2

Austin & ally — Saisons 1 à 4

Aux frontières de l’étrange — Saisons 1 à 3

Baymax et les nouveaux héros (courts-métrages)

Best friends whenever — Saisons 1 et 2

Bonne chance Charlie — Saisons 1 à 4

Camp kikiwaka — Saisons 1 à 3

Couacs en vrac — Saison 1

Disney descendants génération méchants — Saisons 1 et 2

Disney la garde du roi lion — Saisons 1 et 2

Disney sydney au max — Saison 1

Disney vampirina : les monstrueuses sur scene (courts-metrages) — Saison 1

Docteur la peluche — Saisons 1 à 4

Doug — Saisons 1 à 3

Elena d’avalor (courts-métrages) — Saison 1

Elena d’avalor — Saisons 1 et 2

Fancy nancy clancy — Saison 1

Frankie & Paige — Saisons 1 à 3

Gargoyles, les anges de la nuit — Saisons 1 à 3

Hannah Montana— Saison 1 à 3

Hannah montana forever

Henry calimonstre — Saisons 1 et 2

Incorrigible cory — Saisons 3 à 7

Jake et les pirates du pays imaginaire — Saisons 1 à 4

Jessie — Saisons 1 à 4

Kim possible — Saisons 1 à 4

La bande à Dingo

La bande à Picsou (courts-metrages)

La bande à Picsou — Saisons 1 à 3 (1989-91 et 2016-2017)

La boutique de Minnie — Saisons 1 à 3

La cour de récré — Saisons 1 à 3

La Légende des trois caballeros

La loi de milo murphy

La maison de Mickey — Saisons 1 à 6

La petite sirène — Saisons 1 à 3

La reine des neiges : magie des aurores boréales (court-métrage)

La vie de croisiere de zack et cody — Saisons 1 à 3

La vie de palace de zack et cody — Saisons 1 à 3

Le monde de bingo & rolly — Saison 1

Le monde de Riley — Saisons 1 à 3

Le phineas et ferb show (courts-métrages) — Saison 1

Les bio-teens — Saisons 1 à 4

Les bio-teens : forces spéciales

Les canards de l’exploit

Les muppet babies

Les muppet babies : « montre et raconte »

Les muppets

Les mysteres de gravity falls (courts-metrages) — Saison 1

Les nouvelles aventures de Winnie l’Ourson — Saison 2 à 4

Les petites chansons — Saison 1

Les sorciers de Waverly place — Saisons 1 à 4

Lilo & stitch : la série — Saison 1 et 2

Liv & Maddie — Saisons 1 à 4

Lizzie Mcguire — Saisons 1 et 2

Mariages de rêve Disney — Saisons 1 à 5

Mickey et ses amis : top depart ! — Saisons 1 et 2

Mickey mouse (courts-métrages), saisons 1 à 5

Miraculous, les aventures de ladybug et chat noir — Saison 2

Myster mask — Saisons 1 et 2

Phénomène Raven — Saisons 1 à 4

Phineas et Ferb — Saisons 1 à 4

Princesse Sofia — Saisons 1 à 4

Pyjamasques (court metrage) — Saison 1

Pyjamasques — Saisons 1 et 2

Raiponce, la série — Saisons 1 et 2

Raiponce, la série : les petites histoires — Saison 1

Randy Cunningham le ninja — Saisons 1 et 2

Raven — Saisons 1 et 2

Scott, premier de la classe — Saisons 1 et 2

Shérif Callie au far west — Saisons 1 et 2

Souvenirs de gravity falls — Saisons 1 et 2

Soy luna — Saison 1

Star butterfly — Saison 1

Tatami Academy — Saison 1 à 4

The lodge — Saisons 1 et 2

Tic et tac, les rangers du risque —Saison 1

Timon & Pumbaa —Saisons 1 à 3

Tron : la revolte —Saison 1

Vampirina —Ssaison 1

Violetta —Saison 1

Les courts-métrages Disney

À la poursuite de demain

Chien de secours

Des arbres et des fleurs

Destino

Donald chef-cuistot

Ferdinand the bull

Frankenweenie (court metrage)

L’arbre de noël de pluto

La cigale et la fourmi

La fanfare

La petite fille aux allumettes

La reine des neiges : une fete givree

Le brave petit tailleur

Le grand mechant loup

Le pauvre abandonne

Le retour de toby la tortue

Le roi midas

Le tourbillon

Le vieux moulin

Les enfants des bois

Les revenants solitaires

Les trois petits cochons

Mickey a l’exposition canine

Mickey au Moyen-Âge

Pluto bandit

Pluto et la tortue

Pluto joue a la main chaude

Raison, deraison

Steamboat willie

Super rhino

Tends la patte

Une petite poule avisee

Les programmations speciales

Decorating disney : holiday magic

La bûche de noël du château d’Arendelle

Le monde merveilleux de disney presente la petite sirene live !

Raiponce : moi, j’ai un rêve

Les contenus de Marvel sur Disney Plus

Les films Marvel

Ant-man

Avengers

Avengers : l’ère d’ultron

Captain america : first avenger

Captain america : civil war

Captain america : le soldat de l’hiver

Doctor strange

Hulk, le royaume des cauchemars

Iron man 2

Iron man 3

Les 4 fantastiques

Les 4 fantastiques et le surfer d’argent

Les gardiens de la galaxie

Thor

Thor : le monde des ténèbres

Wolverine : le combat de l’immortel

X-men

X-men 2

X-men origins : wolverine

X-men : apocalypse

X-men : days of future past

X-men : l’affrontement final

X-men : le commencement

Les séries Marvel

Avengers : l’équipe des super heros

Avengers assemble

Hulk et les agents du s.m.a.s.h.

Le surfeur d’argent

Les gardiens de la galaxie (courts-métrages)

Les nouvelles aventures de spider-man

Les quatre fantastiques

Marvel : les agents du s.h.i.e.l.d. — Saison 1 à 5

Marvel : ant-man (courts-métrages)

Marvel avengers : la quête de black panther

Marvel avengers : secret wars

Marvel avengers : ultron revolution

Marvel les gardiens de la galaxie

Marvel les gardiens de la galaxie : operation : evasion

Marvel mash-up (interstitials) (batch 1)

Marvel rising : initiation (courts-métrages)

Marvel Spider-man

Marvel Spider-man (courts-métrages)

Marvel ultimate spider-man vs les sinister 6

Marvel’s inhumans

Rocket & groot

Spider-man et ses amis exceptionnels

Ultimate Spider-man — Saison 1 à 3

Les autres contenus Marvel

Marvel : 75 ans, du papier au monde entier

Marvel : la naissance d’un univers

Marvel super heroes : les gladiateurs de la glace

Marvel’s iron man & captain america : heroes united

Les contenus de Pixar sur Disney Plus

Les dessins animés Pixar

1001 pattes

Cars

Cars 2

Là-haut

Le monde de dory

Le monde de nemo

Le voyage d’Arlo

Les indestructibles

Monstres & ci

Monstres academy

Ratatouille

Rebelle

Toy story

Toy story 2

Toy story 3

Vice versa

Wall-e

Les courts-métrages Pixar

Auntie edna / tatie edna

Bao

Burn-e

Cars toon : el martindor

Cars toon : heavy metal martin

Cars toon : le hoquet

Cars toon : l’insecte

Cars toon : air martin

Doug en mission speciale

Drôles d’oiseaux sur une ligne à haute tension

George & a.j.

Jour / nuit

Le joueur d’echec

Le parapluie bleu

Les aventures d’andre et wally b.

Toy story toon : vacances à Hawaï

Les contenus Star Wars sur Disney Plus

Les films Star Wars

Rogue one : A star wars story

Star Wars : L’empire des rêves

Star Wars : la Menace fantôme

Star Wars : la Revanche des Sith

Star Wars : l’Attaque des Clones

Star Wars : le Retour du Jedi

Star Wars : le Réveil de la Force

Star Wars : l’Empire contre attaque

Star Wars : The clone wars

Star Wars : Un nouvel espoir

Les séries Star Wars

Lego star wars : l’aube de la resistance — Saison 1

Lego star wars : les contes des droïdes — Saison 1

Lego star wars les aventures des freemaker (courts-métrages) (yr 1 2015/16 eps 1-13)

Lego star wars les aventures des freemaker (courts-métrages) (yr 1 2016/17 eps 1-5)

Lego star wars les aventures des freemaker (courts-métrages) (yr 2 2016/17 eps 14-26)

Lego star wars : all-stars (overall series) — Saison 1

Star wars rebels — Saisons 1 à 4

Star wars rebels (courts-metrages) — Saison 1

Star wars resistance — Saison 1

Star wars : the clone wars — Saisons 0 à 5

Les autres contenus Star Wars

Lego star wars : les chroniques de yoda – le choc des skywalker

Lego star wars : les chroniques de yoda – l’évasion du temple jedi

Lego star wars : les nouvelles chroniques de yoda – à la poursuite des holocrons

Lego star wars : les nouvelles chroniques de yoda – l’affrontement des skywalker

Phinéas et ferb : la guerre des étoiles

Les contenus National Geographic sur Disney Plus

Les séries National Geographic

Amerrissage miraculeux sur l’hudson

Avant le deluge

De paris a pittsburgh, lutte pour le climat

Diana : une icone mysterieuse

Free solo

Le royaume de la baleine bleue

Les séries National Geographic

America’s national parks — Saison 1

Brain games : testez votre cerveau — Saison 1 à 7

La clinique des animaux exotiques — Saison 1 à 4

L’incroyable dr pol — Saison 1 à 6

L’incroyable dr pol — Saison 10

Michelle ou la vie sauvage — Saison 1 à 5

Trésors sous les mers — Saison 1

Les autres contenus National Geographic

Au milieu des guépards

Bizarre dinos

De l’espoir sous l’océan

Dépassements

Earth live

Géants des mers

La planète des oiseaux

Le paradis des requins

Le royaume des singes : lignes de bataille

Les îles perdues du pacifique

Les lions des arbres

Les secrets du tombeau du christ

L’île de Pâques redevoilée

L’incroyable histoire du dr pol

Mars : inside spacex

Mission vers le soleil

Titanic : 20 ans après avec James Cameron

Les autres contenus sur Disney Plus

Les films

10 bonnes raisons de te larguer

Aliens of the deep

Anastasia

Aux frontières de l’étrange

Avatar

Boule de neige

Camp nowhere

College Attitude

Docteur Dolittle

Docteur Dolittle

Encore toi !

Flicka

Garfield

Garfield 2

Graine de star

Jack

La dernière chanson

La melodie du bonheur

La nuit au musee 2

La reine du bal

La star de chicago

L’âge de glace

L’âge de glace 2

L’âge de glace 3 : le temps des dinosaures

L’âge de glace 4 : la derive des continents

L’âge de glace : les lois de l’univers

L’âge de glace : la grande chasse aux œufs

L’amour à tout prix

Le journal d’un dégonflé

Le journal d`un dégonflé 2

Le noël givré de l’age de glace

Les 12 noel de kate

Les princesses des neiges

Les trois prochains jours

Madame doubtfire

Maman, j’ai encore rate l’avion !

Maman, j’ai rate l’avion !

Maman, je m’occupe des mechants !

Miracle sur la 34ème rue

Miracle sur la 34ème rue

Nuit de folie

Objectif mars

Percy jackson : le voleur de foudre

Poucelina

Quand les jumelles s’emmêlent

Qui veut la peau de roger rabbit

Richie rich, meilleurs vœux

Sister act

Sister act, acte 2

Snoopy et les peanuts : le film

Splash

Tels pères, telle fille

Treize a la douzaine

Treize a la douzaine 2

Trois hommes et un bébé

Turner & hooch

Voyage au centre de la terre

Willow

Winn-dixie mon meilleur ami

Les séries

Just like me ! — Saisons 1 et 2

Les Simpson — Saison 1 à 30

Miraculous, les aventures de ladybug et chat noir — Saison 1

Conclusion : Disney+, un catalogue UNIQUE

Aujourd’hui, aucun acteur peut se féliciter d’avoir un catalogue aussi riche que celui de Disney+. Si Netflix a voulu capitaliser sur les séries, Disney+ est assuré d’avoir une vraie popularité auprès de ceux qui aiment les films traditionnels. Il ne faut pas voir le catalogue Disney+ comme un rival direct de Netflix. C’est vraiment une offre complémentaire qui permet de revoir tous les classiques indémodables.

Le prix pour accéder au catalogue Disney+ est très raisonnable – surtout si on le compare au coût de louer (ou acheter) un de ces films sur une plateforme comme iTunes. C’est donc une solution parfaite qui risque de rapidement séduire une grande partie de la population en France, en particulier en ces temps de confinement. C’est un bon moyen pour faire des économies et accéder à un catalogue Disney+ très généreux.