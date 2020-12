Baby Yoda arrive dans Fortnite avec une saison 5 dédiée à The Mandalorian

Alors que la saison 2 de The Mandalorian est disponible depuis un petit mois (et c’est un gros succès qui hype les fans de l’univers Star Wars), Epic Games ne perd pas le Nord et surf sur le succès de la série en annonçant la nouvelle saison de Fortnite Chapitre 2 avec deux invités spéciaux : Le Mandalorian et « l’enfant », alias Baby Yoda. Une bonne nouvelle pour les fans qui vont pouvoir utiliser la Force pour enchaîner les tops 1 !

Point Zero : La nouvelle Saison de Fortnite Chapitre 2

Point Zéro, c’est le nom de ce nouveau pass de combat qui est disponible dès maintenant sur Fortnite Chapitre 2. Au programme, vous allez pouvoir partir à l’aventure avec l’agent Jones et les meilleurs chasseurs qui se retrouvent dans une autre réalité avec une bataille chaotique qui se profil à l’horizon et qui pourrait redéfinir l’avenir de l’île.

Parmi les chasseurs, nous retrouvons le plus grand, le meilleur de sa catégorie avec le Mandalorian. Cette bataille ne va pas se dérouler uniquement sur l’île, mais aussi dans de nouveaux lieux comme une arène antique, une jungle ou encore des sables cristallins !

Bien entendu, comme tous les pass de combat dans Fortnite, vous allez avoir de nouvelles armes, de nouveaux styles de combats, et bien plus encore ! Epic Games annonce que de nouveaux chasseurs issus d’autres réalités devraient rejoindre l’aventure ! En attendant, vous pouvez d’ores et déjà incarner le plus grand chasseur de primes de la Galaxie.

Une Switch Fortnite, un Club Fortnite, une fin d’année Fortnite !

Trois ans après sa sortie, le succès autour de Fortnite est toujours aussi fort et ne faiblit pas. Nintendo vient d’ailleurs de sortie une toute nouvelle édition de sa Nintendo Switch aux couleurs du jeu d’Epic Games. Une console spéciale, avec des joy-con jaune et bleu et des motifs personnalisés.

acheter la switch fortnite

Mais ce n’est pas tout. Devant le succès du jeu, Epic Games ne compte pas le lâcher de si tôt. L’éditeur américain vient donc de lancer son fameux « Fortnite Club » ui est un abonnement mensuel disponible dès aujourd’hui. Au programme, un abonnement à 11,99€ par mois qui vous permet d’optimiser l’expérience de jeu générale (selon Epic).

Les membres du Club Fortnite pourront ainsi accéder directement aux précieux pass de combat de la saison en cours (donc le Point Zéro), un total de 1000 V-Bucks (la monnaie virtuelle du jeu) à dépenser dans la boutique et d’autres avantages exclusifs !