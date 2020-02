Baidu développe une IA pour lutter contre le coronavirus

Le Covid-19 (coronavirus) fait de plus en plus peur aux autorités chinoises. La semaine dernière on vous parlait d’une application capable de détecter les personnes malades et ainsi les éviter, aujourd’hui la tech est une nouvelle fois mis à contribution pour tenter d’éradiquer ce virus mortel.

Baidu, l’équivalent chinois de Google, a déployé une IA capable de détecter les personnes qui ne portent pas de masque. Depuis le début de l’alerte, la Chine a rendu obligatoire le port du masque dans plusieurs régions du pays. Il faut dire que le Covid-19 est transmissible par la toux, les éternuements, ou transpiration. De ce fait, le masque est obligatoire dans tous les lieux publics, les restaurants, ou encore les transports en commun.

La tech au service de la santé

Cependant, malgré le fait que la population ait conscience de l’importance de cette mesure, tous les citoyens ne sont pas respectueux de la loi. Il est très compliqué pour les autorités de surveiller la foule en permanence avec le seul oeil humain pour détecter un hors-la-loi. C’est là que Baidu intervient, le géant de la tech a développé un modèle d’IA sur plus de 100 000 images capable de détecter à 96,5% un individu qui ne porte pas de masque.

Les vacances du Nouvel An lunaire sont terminées, désormais les chinois vont reprendre le travail, il est donc nécessaire que les entreprises puissent contrôler si les employés respectent cette règle correctement. L’OMS déclare qu’il y a déjà plus de 51 000 cas confirmés en Chine, ainsi qu’un nombre de victimes avoisinant les 1600. De nombreuses entreprises chinoises investissent pour accélérer les recherches et éradiquer ce virus, à l’image donc de Baidu, mais également d’Alibaba. Nous attendons de voir si ces géants de la tech peuvent aider contrer l’avancée de ce virus, pour le moment les recherches continuent.