Stranger Things 3 : la bande-annonce du jeu vidéo à venir

Stranger Things 3 aussi en jeu vidéo

Hier soir, la cérémonie des Game Awards 2018 a permis non seulement de consacrer quelques hits comme God of War, Red Dead Redemption 2 ou encore Dragon Ball FighterZ, mais aussi de découvrir quelques-uns des titres qui viendront égayer nos soirées/journées en 2019. Parmi eux, le retour de Crash Team Racing, un certain Mortal Kombat XI… et même Stranger Things !

En effet, la série à succès de Netflix a déjà été déclinée en jeu vidéo, et reviendra donc en 2019 avec un nouvel opus, baptisé en toute sobriété : Stranger Thing 3 – The Game. Alors que les frères Duffer sont actuellement à pied d’oeuvre sur le bouclage de la saison 3 (pour Netflix donc), BonusXP dévoile un premier trailer de cette nouvelle adaptation vidéoludique.

Un trailer évidemment travaillé à la sauce « eighties« , pour un titre qui semble lorgner du côté du tactical, avec un look très 16 bits. Evidemment, ce futur jeu se déroulera pendant la saison 3 de la série, et devrait donc reprendre certains éléments scénaristiques que nous retrouveront prochainement sur nos écrans.

A l’heure actuelle, ce Stranger Things 3 – The Game ne dispose d’aucune date de sortie. Tout juste sait-on que ce dernier est destiné à être joué sur PS4, Xbox One, PC et Nintendo Switch. On imagine que ce dernier pourrait être lancé parallèlement à la série sur Netflix. Rappelons que cette saison 3 s’étalera sur un total de huit épisodes, et que celle-ci se déroulera un an après la seconde, soit en 1985.