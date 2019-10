Banque en ligne : 130€ si vous ouvrez un compte (gratuit) chez Boursorama

Après avoir réalisé un coup d’éclat en recrutant Brad Pitt pour sa dernière campagne publicitaire, Boursorama Banque met en oeuvre une nouvelle opération séduction dont l’objectif est de faire le plein de nouveaux clients sur les 4 prochains jours.

L’espace d’un week-end, la banque offre une prime de 130€ à quiconque qui ouvrira un compte courant chez elle. Pour faire passer le message, elle s’appuie sur une nouvelle campagne publicitaire décalée et signée Buzzman (encore une fois !). C’est d’ailleurs le fondateur de l’agence, George Mohammed Cherif qui a partagé via son compte Instagram quelques clichés de son opération.

Pourquoi choisir Boursorama Banque ?

En deux ans, Boursorama Banque s’est imposée comme le leader incontesté de la banque en ligne. La filiale du groupe Société Générale a initialement débuté avec une seule offre bancaire avant de s’étendre à un public plus large avec de nouvelles cartes bancaires.

Sa solution Ultim, une carte pour les voyageurs qui rivalise avec N26 ou Revolut a déjà séduit 125 000 clients en seulement 3 mois. Elle capitalise également sur une offre sans condition de revenus (Welcome) et une offre pour les jeunes (Kador) pour attirer un maximum de français. Son compte standard est accessible quant à lui à tous ceux qui justifieront de 1 000€ de revenus par mois.

18 banques mobiles en France

Si la banque en ligne a décidé de mener une campagne d’acquisition agressive de nouveaux clients, c’est parce que la concurrence ne cesse de se renforcer sur le marché français. En juillet dernier, KPMG publiait une étude qui recensait pas moins de 18 banques mobiles actives dans l’Hexagone : le Compte Nickel, N26 et Revolut constituent le podium – et leur croissance pourrait rapidement leur faire rattraper le retard sur Boursorama Banque.

Hormis la fintech, Boursorama Banque est également talonnée par d’autres banques en ligne de son genre, à l’instar des ING, Hello bank! ou BforBank qui mettent en place des opérations convaincantes pour attirer une clientèle plus aisée. Cela n’empêche pas Boursorama Banque d’avoir l’une des plus larges gammes de produits bancaires du marché – qui va du compte courant en passant par la carte bancaire aux crédits, assurances, la bourse et autres placements d’épargne.

Comment obtenir ces 130€ de prime ?

Au niveau des conditions de l’offre, Boursorama Banque créditera le bonus en deux parties : un premier versement de 50€ sera déclenché au moment de l’ouverture effective du compte dans la banque en ligne.

La deuxième partie du bonus, à savoir 80€, sera versée lorsque le client aura commandé sa carte bancaire (qui est dans tous les cas gratuite). Cette prime de 130€ est accessible uniquement pour les clients qui demanderont une carte Visa Ultim, Visa Classic ou Visa Premier. A noter que l’offre limitée Welcome ne s’accompagne que d’un bonus cumulé de 80€ maximum.