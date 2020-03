Banque en ligne : 3 offres gratuites, 350€ de prime facile 🔥

Il n’est pas rare de voir l’UFC Que Choisir taper du poing sur la table lorsqu’on parle de banques. En janvier, l’association de consommateurs regrettait de voir que seulement 2,5% des français ont changé de banque en 2019, alors que 17% d’entre eux en ont pourtant exprimé ce souhait. Avec l’essor de la banque en ligne, changer d’établissement est devenu plus facile, mais aussi beaucoup moins cher.

Alors qu’une banque de réseau traditionnelle facture en moyenne 200€ de frais bancaires tous les an à ses clients, la banque en ligne en est très loin. Boursorama Banque, Hello bank! ou encore ING sont trois exemples (qui forment aussi le podium français) d’établissements sur internet qui ne facturent aucun frais. Et dans certains cas, c’est même sans condition. A cela, une généreuse prime de bienvenue permet d’économiser encore davantage.

Hello bank!, champion de la banque en ligne

En janvier dernier, Hello bank! frappait fort en officialisant sa refonte complète de sa gamme de cartes bancaires. Désormais, elles ne sont plus qu’au nombre de deux : Hello One et Hello Prime. La banque du groupe BNP Paribas a accumulé 500 000 clients en seulement 6 ans d’existence, sa croissance est tonitruante. Avec ces deux nouvelles offres, son potentiel est encore plus élevé.

En ce moment, Hello bank! offre une prime de bienvenue de 80€ pour toute ouverture de compte. Là où elle se distingue de ses homologues, c’est que cela vaut également pour Hello One qui est une offre gratuite, et sans condition. Il n’y a donc aucunement besoin de justifier des revenus, et il n’y pas non plus besoin d’être actif. Hello bank! est entièrement transparent sur cette offre, aucun frais cachés ne seront appliqués.

Si Hello One est vraiment facile à souscrire (et donc le bonus est facile à décrocher), Hello Prime est un peu plus exigeante. Cette offre implique qu’il faille justifier de 1 200€ de revenus mensuels, et s’acquitter d’une cotisation de 5€ par mois. En contrepartie, le client bénéficie d’une carte équivalente à la Visa Premier, de plafonds relevés et de nombreux avantages lorsqu’il est à l’étranger.

Si Hello bank! connait aujourd’hui un tel succès, c’est parce que la banque en ligne a mis en place une gamme de produits bancaires équivalente à celle d’une banque de réseau classique. Vous pouvez ainsi profiter de solutions de paiement, d’épargne, d’investissement ou encore des crédits et diverses assurances. C’est donc nettement plus complet qu’une néo-banque – qui souvent se limite à être une carte de paiement.

Par ailleurs, Hello bank! a une spécificité qu’aucune autre banque en ligne ne propose : les clients peuvent se rendre dans les agences BNP Paribas pour obtenir de l’aide. C’est un bon moyen d’avoir les avantages d’une banque en ligne tout en ayant le confort d’un établissement traditionnel. Ni Boursorama Banque, ni ING, ni BforBank ne sont en mesure d’offrir un tel accompagnement. Vous pouvez retrouver notre avis Hello bank! ici.

Boursorama Banque et le Pink Week-end

Boursorama Banque recense 2 millions de clients dans son établissement bancaire. C’est nettement plus qu’un Hello bank!, mais c’est en partie expliqué par le fait que la banque en ligne est quand même bien plus ancienne (2005). La filiale du groupe Société Générale séduit autant parce qu’elle possède une gamme de produits très large, ce qui permet de s’affranchir de la banque traditionnelle.

Ce week-end, et jusqu’à lundi 3 au soir, Boursorama Banque met en avant son Pink Week-end. Pendant cette période, les nouveaux clients peuvent toucher 110€ de prime de bienvenue. Ceux qui souscriront aux offres standards (Visa Classic ou Premier) ou à la formule Ultim bénéficieront de la prime maximale. Pour ceux qui veulent prendre le compte gratuit et sans engagement Welcome, le bonus se cantonne à 80€ en tout. C’est donc autant que ce qu’on retrouve chez Hello bank!.

ING : 160€ de bonus pour les clients « Intégrale »

ING a lui aussi fait monter les enchères avec une prime exceptionnelle de 160€ pour toute première ouverture de compte courant. C’est vraiment très rare de voir cette banque en ligne être aussi convaincante, et ce n’est donc pas le moment de manquer l’occasion. Comme Hello bank!, elle a divisé en deux son offre : ING Essentielle et ING Intégrale.

ING Essentielle est un compte courant et une carte bancaire gratuite, et sans condition de revenus. Elle permet d’avoir une carte à débit immédiat de type Mastecard Classic, des plafonds assez limité, pas de découvert autorisé – le tout pour 0€ par mois. Il faudra toutefois prouver un minimum d’activité sans quoi la banque en ligne se réserve le droit de facturer 5€ par mois toute inactivité. Avec ING Essentielle, vous devrez vous contenter de 80€ de prime ce week-end.

Pour obtenir le bonus maximum de 160€ chez ING, il faudra opter pour la formule « Intégrale ». Celle-ci est la version premium de la banque, sur le même principe que Hello Prime. ING Intégrale peut être gratuite, sous condition que le client domicilie (et non « justifie ») 1 200€ de revenus tous les mois. S’il ne le fait pas, il sera facturé 5€ par mois. En ouvrant un tel compte, associé à une carte bancaire Mastercard Gold, et sous condition de domicilier au moins 1 200€ de revenus en mars et en avril, le client touchera alors 160€ de bonus.

Au final, quelle banque choisir ?

Difficile de savoir quelle banque en ligne vous conviendra le mieux : cela dépend des besoins de chacun. Sur le plan des primes, Hello bank!, ING et Boursorama Banque se ressemblent assez en ce qui concerne le compte gratuit et sans condition. Si vous cherchez à en savoir davantage, nous vous invitons à regarder notre comparateur de banques en ligne. Pour ceux qui veulent une offre globale, Hello bank! est un excellent choix. Pour ceux qui veulent une option voyageurs, Boursorama Ultim est un très bon choix.