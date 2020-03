Banque en ligne : 360€ de bonus pour ouvrir un compte (en 8 minutes)

Alors que la population française est confinée chez elle, c’est le moment de faire des économies. Et ce week-end, la banque en ligne vous offre une opportunité en or pour doubler vos postes de dépenses. En l’occurrence, non seulement elle est gratuite (alors qu’une banque de réseau classique facture environ 215€ de frais pas an), mais en plus elle vous permet de toucher une prime à l’ouverture.

Entre ING, Monabanq et Boursorama Banque, vous avez de quoi toucher jusqu’à 360€ de prime – depuis votre canapé. En effet, ouvrir un compte dans une banque en ligne se fait (évidemment) sur internet, et le processus est simplifié. En quelques minutes seulement, vous pouvez ouvrir un compte et obtenir un généreux bonus d’accueil. Ci-dessous, nous vous expliquons comment faire.

ING et sa prime DINGUE jusqu’au 31 mars

Aujourd’hui, la banque en ligne la plus généreuse n’est autre qu’ING. La banque orange a décidé d’offrir pendant une semaine (et jusqu’au 31 mars) un bonus qui grimpe jusqu’à 160€ pour toute première ouverture de compte courant. Cette prime concerne la formule ING Intégrale : vous toucherez 80€ pour l’activation de votre compte, et 80€ supplémentaire pour la commande de votre carte Mastercard Gold. La seule condition pour en profiter est de domicilier 1 200€ de revenus sur votre compte en avril et en mai.

Pour ceux qui veulent ouvrir un compte gratuit et sans aucune condition, il faudra partir sur l’offre ING Essentielle. Celle-ci est accessible à tous, sans exception. Et pour cette semaine, la prime à l’ouverture de ce compte est de 80€ (contre 0€ en temps normal). Elle rivalise directement avec les N26 et autres Revolut, mais elle a l’avantage d’offrir ce généreux bonus. Bref, si vous cherchez un compte gratuit et sans condition avec une prime, ING est un choix évident.

Pour découvrir ING, c’est ici :

Monabanq offre 120€ de bonus

Monabanq est la seule banque en ligne qui offre 120€ de prime à ses clients en temps normal. Mais contrairement aux ING ou Boursorama Banque, elle n’est pas gratuite : il faudra verser une cotisation de 2€ par mois pour obtenir un compte et une carte bancaire dans l’établissement. En revanche, Monabanq ne demande aucune condition sur les revenus : tout le monde est accepté.

Si le bonus de 120€ vous tente, rien de plus simple. Il faudra prouver un minimum d’activité sur la première année de souscription pour le décrocher dans ta globalité. Dans tous les cas, même avec une cotisation de 2€ par mois, le bonus ne sera pas vraiment entamé. Si Monabanq, filiale du groupe Crédit Mutuel, connait aujourd’hui un énorme succès, c’est parce qu’elle offre une large gamme de produits bancaires et un excellent support client (Élu Service Client de l’Année en 2018, 2019 et 2020 – rien que ça !).

Pour découvrir cette banque en ligne, c’est par ici :

Boursorama Banque : 80€ à prendre

Boursorama Banque est la dernière de notre comparatif de banques en ligne du week-end à offrir une généreuse prime. Les nouveaux clients pourront toucher 80€ (avec le code BRS80) pour toute première ouverture de compte courant. Seulement, la validation de tous les documents justificatifs d’identité peut être plus longue ces derniers temps nous a confirmé la banque – en raison du confinement des employés. Cela dit, Boursorama Banque reste la banque « la moins chère » de France depuis 12 ans, c’est un argument qui va forcément attirer la foule.

Si le compte classique chez Boursorama Banque vous oblige à justifier de 1 000€ de revenus par mois, il existe des variantes qui vous permettent également de toucher la prime de 80€. Par exemple, la carte Ultim (gratuite et sans condition) vous permet de décrocher ce fameux bonus. C’est également le cas du compte Boursorama Welcome, qui est lui aussi dénudé de condition et gratuit.t