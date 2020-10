Banque en ligne : 410€ de bonus pour ouvrir un compte gratuit 🔥

Vous cherchez à faire des économies avec votre banque ? Pourquoi ne pas partir sur une banque en ligne, qui offre aussi des primes de bienvenue généreuses ? Si vous voulez ouvrir un compte, sans condition, sans justificatif et gratuitement, il y a plusieurs solutions intéressantes ce week-end. Entre Boursorama Banque et son offre au top, Monabanq, Hello bank! ou Orange Bank, vous êtes gâté.

Ci-dessous, nous vous dĂ©taillons toutes les mĂ©thodes pour obtenir jusqu’Ă 410€ de primes en cumulĂ©. Il faudra ouvrir un compte en parallèle chez Boursorama Banque, Monabanq, Orange Bank et Hello bank!, ce qui est largement faisable (mais pas forcĂ©ment utile).

1) Boursorama Banque : 130€ (Pink Week-end)

Chaque annĂ©e, Boursorama Banque organise de manière ponctuelle des « Pink Week-end ». Pour cette nouvelle Ă©dition, les nouveaux clients peuvent toucher jusqu’Ă 130 euros de prime Ă l’ouverture d’un compte.

Selon la formule qu’ils auront choisi, ils n’auront pas forcĂ©ment besoin de justifier un revenu. A titre de comparaison, la prime classique (hors Pink Week-end) est de 80€ au maximum, c’est donc une opportunitĂ© Ă saisir vite : elle se termine dĂ©jĂ lundi (12/10). La prime se dĂ©compose en deux parties :

Un premier versement de 50€ sera rĂ©alisĂ© pour toute première ouverture de compte chez Boursorama Banque, quelle que soit la formule choisie. Il faudra simplement ouvrir son compte avant lundi 12 octobre 2020. Un second versement jusqu’Ă 80€ sera conditionnĂ© par l’offre choisie par le client. S’il part pour une carte Visa Classic, Premier ou Ultim, il touchera 80€. S’il part pour la version basique Boursorama Welcome, la prime associĂ©e ne sera que de 30€.

Certes, pour prétendre aux cartes Visa Classic et Premier, il faudra justifier un niveau de revenus (respectivement 1 000€ et 1 800€). En revanche, la carte Ultim ne nécessite pas de justificatif de revenus : vous pouvez donc obtenir 130€ de bonus, sans justificatif de revenus et sans condition.

Bien Ă©videmment, la carte Ultim est gratuite Ă tous les niveaux. Cette offre a Ă©tĂ© imaginĂ©e pour concurrencer Revolut et N26. Aujourd’hui, on peut lĂ©gitimement dire qu’elle fait bien mieux : elle est 100% gratuite, elle n’impose aucune limite, et elle permet d’accĂ©der Ă tous les produits de la banque (Ă©pargne, crĂ©dit ou bourse). Vous pouvez retrouver notre guide de carte bancaire ici.

Si Boursorama Banque est une banque « en ligne », elle possède une gamme de produits bancaires Ă©quivalente Ă une banque de rĂ©seau traditionnelle. Avec plus de 2,3 millions de clients Ă son actif, c’est la première banque en ligne française, loin devant ses concurrentes.

2) Monabanq : 120€

Monabanq n’est pas une banque en ligne comme les autres. La filiale du groupe CrĂ©dit Mutuel ne demande aucune condition de revenus Ă ses clients, mais elle exige en contrepartie une cotisation mensuelle (entre 2 et 9€ par mois). Elle se veut ouverte Ă tous et elle ne filtre pas ses clients selon leur revenus. En temps normal, c’est la banque la plus gĂ©nĂ©reuse de toutes : elle offre jusqu’Ă 120€ de prime Ă l’ouverture.

Dans son cas, la prime se dĂ©compose en une sĂ©rie de petits bonus qui seront versĂ©s mensuellement, sous condition d’activitĂ©. Sur les 8 premiers mois suivant la souscription, si le client rĂ©alise au minimum 10 opĂ©rations chaque mois (300€ minimum cumulĂ©), il recevra chaque mois 10€. Au total, il peut donc toucher 80€ sur les 8 premiers mois.

Ensuite, la seconde prime qui est de 40€ sera versĂ©e lors du 13ème mois, sous condition que le client ait respectĂ© ces mĂŞmes conditions de manière consĂ©cutive sur le 9ème, 10ème, 11ème et 12ème mois. Monabanq veut s’assurer que les clients soient vraiment actifs pour verser la totalitĂ© du bonus.

Pour ceux qui cherchent un confort et une vraie relation client, Monabanq est la banque en ligne idĂ©ale. Elue Ă plusieurs reprises « Service Client de l’AnnĂ©e », elle capitalise vraiment sur son Ă©quipe de conseillers pour accompagner les clients dans la gestion des finances au quotidien. Si vous passez d’une banque classique Ă une banque en ligne, c’est un choix Ă©vident.

3) Hello bank!, notre banque en ligne préférée

Hello bank! est la filiale en ligne du groupe BNP Paribas. Elle se positionne aujourd’hui avec une gamme complète de produits bancaires. En dĂ©but d’annĂ©e, elle a refondu son offre pour dĂ©cliner le compte courant en deux formules distinctes : Hello One et Hello Prime. Seule la version « Hello Prime » vous permettra de toucher un bonus de 80€ Ă l’ouverture du compte.

La formule Hello One est une réponse directe aux néo-banques. Elle inclut un compte et une carte bancaire qui permet de réaliser des paiements gratuits partout dans le monde. Les retraits sont quant à eux gratuits dans le réseau BNP Paribas.

Si vous cherchez une version plus premium, la formule Hello Prime est la plus complète de tout le marché. Disponible sous condition de justifier 1 200€ de revenus par mois (et moyennant une cotisation de 5€ mensuelle), cette offre est gratuite et vraiment illimitée à tous les niveaux. Une carte similaire à une Visa Premier est offerte avec cette formule.

4) Orange Bank : 80€

Orange Bank surfe Ă©galement sur l’esprit des nĂ©o-banques. La banque en ligne du groupe tĂ©lĂ©com propose une carte de paiement, un compte courant ainsi que quelques produits bancaires (livret Ă©pargne, crĂ©dit…) dans son offre. Elle a beaucoup travaillĂ© sur l’UX pour devenir une banque « mobile » avant tout. En ce moment, il est possible d’obtenir une prime jusqu’Ă 80€ pour toute première ouverture de compte courant.

Comment faire ? Un premier versement de 50€ sera versĂ©e sous condition que le client fasse 10 paiements dans le premier mois suivant l’activation de sa carte. Ensuite, un second bonus de 30€ sera versĂ© sous forme de remboursement d’une facture Orange (il faudra ĂŞtre client de l’opĂ©rateur pour y prĂ©tendre) directement sur le nouveau compte. Vous pouvez dĂ©couvrir tout notre avis Orange Bank ici.

