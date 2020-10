Banque en ligne : 440€ de prime pour ouvrir un compte (gratuit)

Saviez-vous qu’une banque vous prélève en moyenne 215 euros de frais par an ? Si vous voulez profiter de ce nouveau confinement pour faire des économies, il est temps de changer de banque. Depuis février 2017, la procédure est simplifiée, gratuite et automatisée : vous n’avez même pas à confronter votre banquier actuel.

En bonus, si vous optez pour une banque en ligne, vous pouvez même toucher une prime. C’est le cas par exemple de Boursorama Banque ou Orange Bank, qui ne sélectionnent pas leurs clients. Ces deux banques sont gratuites, mais elles vous offrent aussi chacune 80€ à l’ouverture du compte. Hello bank!, ING et Monabanq se placent juste derrière.

Découvrir Boursorama Banque

Attention, les banques en ligne font évoluer leur prime de bienvenue assez régulièrement. Parfois, il arrive même qu’elles suspendent leur bonus, mieux vaut donc s’en saisir dès lors qu’il est disponible. Évidemment, le bonus ne doit pas être le seul critère pour choisir une nouvelle banque. Il faut considérer toute l’offre de chacune, depuis la palette de produits en passant par les prix ou encore le support client.

Boursorama Banque, n°1 de la banque en ligne

Il y a quelques jours, Boursorama Banque affichait fièrement avoir atteint les 2,5 millions de clients. La filiale du groupe Société Générale est (de très loin) la plus grande banque en ligne française. C’est une référence sur la qualité et la quantité de produits disponibles, l’expérience utilisateur, mais également le prix. Elle a été élue pour la 12ème année de suite comme « banque la moins chère de France ».

Au delà du fait que la majorité de ses clients paient zéro frais bancaire, elle propose un généreux bonus de bienvenue. En utilisant le code promo BRS80 au moment de l’ouverture de compte, vous toucherez une prime de 80€. Cette dernière sera versée sur votre compte courant, une fois que celui-ci aura été activé.

Ouvrir un compte

Alors que certaines banques en ligne limitent l’attribution d’un bonus de bienvenue à des clients triés sur le volet, Boursorama Banque est la plus ouverte. Quelle que soit la formule que vous choisissez (y compris les formules gratuites et sans condition comme la carte Ultim ou Boursoma Welcome), vous toucherez ce bonus de bienvenue. Même si vous ne prouvez pas un niveau de revenus, cette prime vous sera accordée.

Outre le bonus de bienvenue, cette banque en ligne est bien plus compétitive que les banques traditionnelles sur tous les produits. Elle a une gamme de produits qui est équivalente à celle d’une banque de réseau (compte courant, cartes, crédits, assurance, bourse, épargne…), mais elle a une grille tarifaire bien plus séduisante. Elle est aussi plus complète qu’une néo-banque, et toute aussi mobile.

Découvrir Boursorama Banque

Orange Bank, 80€ pour (presque) tous

Orange Bank compte plus d’un million de clients. Lancée en 2017, elle est aujourd’hui très prisée pour son offre simplifiée : un compte, deux cartes, un livret d’épargne et un crédit. Elle est donc simple, mais elle a l’avantage d’être gratuite et sans condition. Avec Boursorama Banque, ce sont les deux seules banques en ligne qui sont « gratuites et sans condition » et qui offrent un bonus de 80€ à l’ouverture.

Chez Orange Bank, la procédure pour décrocher ces 80€ est légèrement différente. Dans le premier mois suivant l’envoi de la carte bancaire, il faudra réaliser 10 opérations (paiements ou retraits) pour obtenir un premier versement de 50€. Un second de 30€ sera versé sous forme de remboursement de facture Orange, pour les clients de l’opérateur télécom. Si vous n’avez pas un abonnement mobile Orange, vous devrez donc vous contenter de 50€ : c’est déjà pas mal !

Découvrir Orange Bank

Vous pouvez très bien ouvrir un compte chez Boursorama Banque et Orange Bank au même moment : vous toucherez alors 160€ de bonus. Cela dit, l’intérêt est assez limité puisque tous deux offrent un compte courant. A noter que Boursorama est quand même plus complète, et qu’elle saura vraiment servir d’alternative à une banque de réseau traditionnelle.

Hello bank!, une excellente banque et 80€

Si Boursorama Banque et Orange Bank offrent une prime pour un compte gratuit et sans condition, celles que nous allons désormais vous présenter ne le sont pas. Encore une fois, il ne faut pas juste se limiter au bonus pour juger d’une banque en ligne. Chez Hello bank! par exemple, vous avez de vrais arguments qui plaident en sa faveur, même si son bonus d’accueil est soumis à conditions.

En l’occurrence, pour toucher 80€ de prime à l’ouverture d’un compte chez Hello bank!, il faudra opter pour la formule Hello Prime. Cette dernière est accessible à ceux qui justifieront 1 200€ de revenus par mois et qui verseront une cotisation de 5€ par mois. Cette formule se distingue de la version Hello One, qui est gratuite et sans condition (mais sans bonus).

Découvrir Hello bank!

Pourquoi est-ce que Hello bank! est notre préférée ? Parce qu’elle offre la possibilité à ses clients de déposer des chèques et des espèces dans les agences du réseau BNP Paribas. Chez Orange Bank ou Boursorama Banque, il n’est pas possible d’alimenter son compte avec des espèces. Quant aux chèques, ils devront être envoyés par la Poste.

Hello bank! se montre donc plus adaptée à ceux qui veulent encore un minimum de présence « physique ». La banque en ligne qui recense plus de 3 millions de clients en Europe a réussi son pari. Elle concurrence directement les banques traditionnelles grâce à une gamme de produits bancaires équivalentes (et encore une fois, bien plus compétitive au niveau des prix).

Monabanq et ING

Ces deux dernières banques en ligne sont les plus exigeantes pour les conditions associées à leur bonus. Cela dit, au delà de la prime, ce sont aussi deux excellentes banques du quotidien. Monabanq offre jusqu’à 120€ de prime à ses nouveaux clients. Ils devront pour cela justifier d’un niveau d’activité tous les mois pendant 12 mois (un versement de 10€ par mois d’activité sera réalisé). Avec un bonus échelonné dans le temps, Monabanq s’assure que ses nouveaux clients soient fidèles et prennent le réflexe d’utiliser leur nouvelle carte.

Découvrir Monabanq

Enfin, ING vient de faire évoluer sa prime de bienvenue. Les nouveaux clients de son offre Intégrale (qui exige de domicilier 1 200€ de revenus par mois) recevront 80€ de prime ainsi qu’une année offerte de l’assurance « Moyens de Paiement Plus ». Cette assurance est disponible sinon pour 30€ par an. C’est donc une double économie que vous pouvez faire chez ING.

Découvrir ING