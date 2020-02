Banque en ligne : ING double sa prime de bienvenue à 160€

S’il y a bien un point sur lequel les banques en ligne et les néo-banques se distinguent, c’est la prime de bienvenue. Les premières ont pris pour habitude de verser un bonus (autour des 80€) pour accueillir les nouveaux clients de la meilleure manière.

Aujourd’hui, et pendant une semaine, ING a décidé de doubler sa prime de bienvenue. Les nouveaux clients peuvent donc décrocher 160€ pour toute première ouverture de compte, avec peu de conditions.

Comment obtenir la prime de 160€ ?

Jusqu’au 3 mars 2020, ING offre donc la meilleure prime de bienvenue parmi les banques en ligne. Ce bonus exceptionnel se décompose en deux parties de 80€ chacune. Si vous respectez les deux conditions, l’intégralité du bonus de 160€ vous sera versé avant la fin du mois de mai.

Pour obtenir une première prime de 80€, il faudra ouvrir son compte et effectuer le versement minimum requis (300€) pour activer définitivement ce dernier. Autrement dit, si vous ouvrez le compte en bonne et due forme, il n’y a aucune raison que vous ne touchiez par ce bonus. Au niveau des dates limites, il faut ouvrir le compte avant le 3 mars et réaliser le premier virement avant le 3 mai 2020. La prime sera alors versée sur le nouveau compte courant le 17 mai au plus tard.

La seconde partie du bonus ING s’élève elle aussi à 80€, et son obtention est conditionnée par un versement de 1 200€ sur le compte en mars et avril 2020. La banque en ligne veut habituer ses clients à faire de ce compte leur compte bancaire « principal » en y versant une somme équivalente à un salaire. Attention, cette offre est uniquement valable en cas de souscription à la formule « Intégrale » qui inclut la carte Gold Mastercard.

Quelle différence entre ING Essentielle et Intégrale ?

Il y a plus d’une année, ING a décidé de refondre sa gamme de cartes bancaires pour mieux rivaliser avec les néo-banques. Elle a mis en place son offre « Essentielle » qui est gratuite et sans condition, et qui permet d’avoir une solution de paiement simple et efficace. Le titulaire bénéficie d’une carte bancaire à débit immédiat, sans découvert autorisé et des plafonds limités (2 000€ de paiement sur 30 jours, 500€ de retrait sur 7 jours).

De l’autre côté, ING a maintenu son offre premium qui a déjà séduit plus d’un million de français. Baptisée « ING Intégrale », elle donne accès à une carte bancaire gratuite de type Gold Mastercard avec une série d’avantages : choix du débit immédiat ou différé, plafonds relevés (4 000€ de paiement sur 30 jours, 1 000€ de retrait sur 7 jours), chéquier disponible et découvert autorisé jusqu’à 4 000€.

L’offre ING Intégrale qui inclut la carte Gold Mastercard est accessible uniquement sous condition que le client domicilie 1 200€ de revenus par mois, ou sous condition qu’il s’acquitte d’une cotisation mensuelle de 5€. C’est cette offre qui est éligible à la seconde prime de 80€ – et qui permettra donc d’obtenir 160€ de bonus en guise de cadeau d’accueil.

ING double la mise sur la prime

Face à la concurrence, ING prend l’ascendant en matière de prime de bienvenue. Avec 160€ de bonus potentiel, elle fait deux fois mieux que ses rivales directes comme Hello bank! (80€), Boursorama Banque (80€), Fortuneo (80€), Orange Bank (80€) ou encore BforBank (60€). Attention, les conditions ne sont toutefois pas les mêmes d’un établissement bancaire à un autre, et vous pouvez retrouver tous les détails dans notre comparateur de banques en ligne ici.