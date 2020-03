Banque en ligne : ING offre 160€ pour ouvrir un compte (depuis chez soi)

Alors que la plupart des banques en ligne lèvent le pied sur leur politique d’acquisition de nouveaux clients, ING fait tout l’inverse. La banque vient d’annoncer un gonflement de sa prime de bienvenue à un niveau exceptionnellement élevé. Jusqu’au 31 mars 2020, elle offre un bonus qui peut monter jusqu’à 160€ pour toute première ouverture de compte courant.

Souscrire à ING

Comment décrocher le bonus complet chez ING ?

ING est l’une des banques en ligne les plus populaires en France; elle compte plus d’un million de clients à son actif. Pour soutenir sa croissance, elle a décidé de mettre en avant pendant quelques jours une prime de bienvenue plus élevée : 160€ de bonus au total, contre 80€ en temps normal. A titre de comparaison, les autres banques en ligne actives en France restent toujours autour des 80€. Quant aux néo-banques, elles n’offrent aucun bonus.

Si vous êtes confinés et que vous ne savez pas quoi faire, ouvrir un compte chez ING est une belle opportunité pour toucher 160€ de manière assez facile. Pour obtenir 80€ + 80€ de prime, il y a deux conditions (simples) à respecter. Ci-dessous, nous vous expliquons comment faire pour obtenir l’intégralité du bonus ING.

Le premier versement de 80€ sera effectué pour toute première ouverture et validation d’un compte courant entre le 25/03 et le 31/03. La banque valide chacune des demandes d’ouvertures manuellement lorsque le client a envoyé tous ses documents justificatifs (identité, domicile…). Le second versement de 80€ est conditionné par le versement de 1 200€ minimum pendant les mois d’avril et mai 2020 sur le compte. Cette deuxième prime est uniquement offerte aux clients qui souscriront à l’offre ING Intégrale (qui s’accompagne d’une carte bancaire Mastercard Gold). Les titulaires d’un compte ING Essentielle ne pourront pas y prétendre.

Pour découvrir les offres ING, c’est par ici :

Visiter ING

Quelle différence entre ING Essentielle et Intégrale ?

Comme nous l’avons dit plus haut, ING propose deux formules à ses nouveaux clients ING Essentielle et ING Intégrale. La première a vocation à rivaliser avec les néo-banques. Il s’agit d’un compte avec une carte bancaire (Mastercard Standard) qui est gratuit et sans condition. Si vous ne voulez / pouvez pas justifier d’un niveau de revenus chez ING, c’est un bon moyen d’y détenir un compte – et d’obtenir une prime de 80€ facilement.

ING Essentielle est plus limitée que la version ING Intégrale : elle se cantonne aux débits immédiats, à un plafond de paiement de 2 000€ sur 30 jours, un plafond de retrait de 500€ sur 7 jours et 5 retraits gratuits par mois. ING Intégrale est l’offre premium de la banque en ligne. Elle est accessible sous condition de domicilier 1 200€ de revenus par mois, ou contre une cotisation mensuelle de 5€.

L’offre ING Intégrale permet d’accéder à une carte bancaire Mastercard Gold, à des plafonds de paiements et de retraits plus élevés (4 000€ sur 30 jours et 1 000€ sur 7 jours), ainsi qu’un chéquier, un débit différé ou encore des retraits illimités. Pour ceux qui veulent un compte complet et efficace, c’est celui-ci qu’il faut choisir. Pour ceux qui sont encore indécis, nous avons fait un comparatif ING Intégrale vs Essentielle ici. Par ailleurs, notre avis ING vous aidera à en savoir plus sur la gamme de produits bancaires qui sont disponibles chez elle.

Pour découvrir l’offre 160€ de chez ING, c’est ici :

Visiter ING