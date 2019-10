Banque en ligne : 3 offres à ne pas manquer cette semaine 🔥

Une Ă©tude menĂ©e sur l’annĂ©e 2018 montre qu’un tiers des ouvertures de comptes bancaires se faisaient dans une banque en ligne. Aujourd’hui, ce segment croit plus que jamais en permettant aux français de rĂ©aliser des Ă©conomies significatives sur les frais bancaires. Si en moyenne, un client dans un Ă©tablissement bancaire traditionnel se voit facturer 150 Ă 200€ de frais par an, il peut potentiellement obtenir un compte courant 100% gratuit dans certaines banques en ligne.

En juillet dernier, KPMG publiait une Ă©tude sur le marchĂ© de la banque mobile en France – arguant qu’il y avait plus de 18 Ă©tablissements actifs sur ce crĂ©neau. A cela, il faut rajouter les banques en ligne plus traditionnelles comme Hello bank!, BforBank, Monabanq, Boursorama ou ING qui existent depuis plus longtemps, et qui cumulent un grand nombre de clients. Pour vous aider Ă vous y retrouver parmi les meilleures offres du moment, nous vous avons rĂ©alisĂ© une petite sĂ©lection plus bas.

Hello bank!, une banque en ligne très complète

FondĂ©e en 2013, Hello bank! est une filiale du groupe BNP Paribas (comme l’est Ă©galement le Compte Nickel) qui propose Ă ses clients une expĂ©rience bancaire sur internet avec tous les services que l’on peut retrouver dans la banque traditionnelle : compte courant, carte bancaire, Ă©pargne, assurance-vie, bourse ou crĂ©dits, Hello bank! a une rĂ©ponse Ă tout.

Le grand avantage de Hello bank! par rapport Ă toutes les autres banques en ligne est qu’elle permet Ă ses clients de s’appuyer sur le rĂ©seaux d’agences physiques BNP Paribas (2 000 Ă travers la France) pour dĂ©poser leurs espèces ou les chèques. A titre de comparaison, les autres banques sur internet (y compris celles sur mobile) ne permettent pas de crĂ©diter son compte avec des espèces.

Elle propose donc tous les avantages d’une banque traditionnelle tout en offrant son service gratuitement Ă quiconque justifiera de 1 200€ de revenus mensuels. Hello bank! a une offre spĂ©ciale pour les Ă©tudiants qui n’ont pas besoin de justifier de revenus pour obtenir un compte et une carte bancaire sans frais dans la banque en ligne.

En ce moment, Hello bank! offre une prime gĂ©nĂ©reuse de 80€ Ă tous les nouveaux clients. Vous pouvez dĂ©couvrir toute l’offre de l’Ă©tablissement directement dans notre avis Hello bank!, ou sur le site officiel de cette dernière :

BforBank fĂŞte ses 10 ans

Ces dernières annĂ©es, la banque en ligne BforBank a mis les bouchĂ©es doubles pour sĂ©duire un public toujours plus grand. Ă€ l’origine rĂ©servĂ©e Ă une clientèle très premium, l’Ă©tablissement a dĂ©cidĂ© d’accepter sans aucun frais quiconque justifiera de 1 200€ de revenus par mois – tout en conservant le service premium qu’elle a toujours mis en avant.

Comme chez Hello bank!, on retrouve deux cartes bancaires gratuites (Visa Classic et Visa Premier) ainsi que la carte Visa Infinite disponible moyennant une cotisation annuelle. Ce sont les deux seules banques en ligne Ă offrir la plus prestigieuse des cartes de la gamme Visa, et cela mĂ©rite d’ĂŞtre soulignĂ©.

Pour cĂ©lĂ©brer son dixième anniversaire, la banque ligne du groupe CrĂ©dit Agricole a dĂ©cidĂ© d’offrir Ă tous ses nouveaux clients un argument choc : une prime qui va jusqu’Ă 160€ pendant quelques jours – et sans condition très drastique. En l’occurrence, 80€ seront versĂ©s sur le compte du titulaire au moment de l’activation de sa carte bancaire. Un second versement de 80€ sera crĂ©ditĂ© lorsque le client aura ouvert un livret d’Ă©pargne, avec 100€ de dĂ©pĂ´t (minimum) dessus. Elle fait partie de notre comparatif des meilleures banques en ligne, et c’est l’une de nos prĂ©fĂ©rĂ©es.

Pour couronner le tout, BforBank offre 10 voyages par tirage au sort !

Orange Bank, la banque mobile du moment

Pour ceux qui veulent partir sur une banque mobile et simplifiĂ©e, c’est vers chez Orange Bank qu’il faut se tourner. Le nouvel Ă©tablissement du groupe tĂ©lĂ©com permet d’accĂ©der Ă un compte courant, une carte bancaire (avec une option payante « premium »), un livret d’Ă©pargne ainsi qu’un prĂŞt personnel. Le tout se contrĂ´le directement depuis une application mobile qui est au centre de son offre.

Les clients Orange bĂ©nĂ©ficient d’une prime de 120€ au moment de l’ouverture de leur compte Orange Bank (sous condition de rĂ©aliser 10 opĂ©rations dans les 2 premiers mois suivants l’ouverture du compte). Ceux qui ne le sont pas pourront toutefois se consoler avec un très joli bonus de 80€ pour l’ouverture de leur compte courant. Pour dĂ©couvrir toute l’offre de la banque mobile, c’est par ici :

