Banque en ligne : Monabanq offre 170€ aux nouveaux clients

Monabanq est une banque en ligne qui a été fondée en 2006 et qui appartient au groupe Crédit Mutuel. Elle se place aujourd’hui comme l’une des références sur ce créneau avec un fonctionnement très distinct de ses homologues. En l’occurrence, elle ne demande aucune condition de revenus pour y ouvrir un compte.

En contrepartie, elle demande une cotisation mensuelle à tous ses utilisateurs (entre 2 et 9€ par mois). Elle compense ce coût avec une prime de bienvenue qui est généreuse. Jusqu’au 30 juin 2020, les Summer Days Monabanq permettent de toucher jusqu’à 170€ de bonus, pendant que les autres banques en ligne se contentent d’offrir 80€ tout au mieux.

Découvrir Monabanq

Comment se découpe la prime Monabanq ?

Nous l’avons dit plus haut, Monabanq offre le bonus le plus généreux pour un nouveau client. Au total, il peut actuellement toucher jusqu’à 170€ pour une première ouverture de compte courant. Pour décrocher l’intégralité du cadeau, il faudra respecter certaines (petites) conditions. Si vous avez l’intention de choisir Monabanq pour en faire votre établissement bancaire régulier, ces conditions sont faciles à valider.

La première partie de la prime (120€) est conditionnée par l’activité du client. Il devra réaliser un minimum d’opérations chaque mois pendant 12 mois (10 opérations avec un minimum cumulé de 300€) pour obtenir 10€ de prime sur chacun de ces mois. Au total, en additionnant ces mini-primes, le client aura donc touché 120€ sur la période.

Cette première prime est celle qui est offerte par défaut à tous les clients de la banque en ligne. Dans le cadre de ces Summer Days (23 au 30 juin), Monabanq va encore plus loin et offre 50€ de bonus en plus. Les exigences sont nettement inférieures pour cette deuxième partie puisqu’il faudra juste commander une carte et l’activer (paiement ou retrait) avant le 30 septembre. Une fois que la première opération est faite, Monabanq s’engage alors à verser au client le complément de la prime.

Si vous voulez en savoir plus, voici les explications :

Découvrir Monabanq

Pourquoi choisir cette banque en ligne ?

Dans notre comparateur de banques en ligne, Monabanq est l’une des rares à ne pas demander de conditions de revenus pour y ouvrir un compte. Cela dit, elle reste bien moins chère que les banques de réseau classiques. Ces dernières facturent en moyenne 215€ de frais par an, et cela monte jusqu’à 400€ pour les 20% des français les moins riches.

Chez Monabanq, le client peut choisir entre 4 formules dont le prix oscille entre 2 et 9€ par mois. Les formules Pratiq et Pratiq+ sont destinées à la banque du quotidien, tandis que les version Uniq et Uniq+ sont orientées vers les voyageurs. De tous temps, Monabanq a toujours été très compétitive sur son offre internationale, elle le prouve encore avec ces offres. Ces dernières ont été présentées au courant du mois d’avril, après une refonte complète de sa gamme.

Si Monabanq connait un tel succès, c’est parce qu’elle offre une gamme de produits bancaires complètes – et très proche d’une banque traditionnelle. Alors que les néo-banques limitent leurs offres à un compte et une carte de paiement, Monabanq offre une solution complète et bon marché. Parmi ses produits phares, on peut citer l’épargne, le crédit (immobilier ou consommation) ainsi que l’investissement et l’assurance-vie.

Mais là où Monabanq fait très fort, c’est également sur le support client. Pour ceux qui ont peur de changer de banque pour aller vers une banque en ligne, la filiale du groupe Crédit Mutuel est irréprochable. Elle a d’ailleurs été récompensée en 2017, 2018, 2019 et 2020 du titre de « Elue Service Client de l’Année ». Elle offre un accompagnement hors pair avec une série d’experts disponibles sur des plages horaires très larges. C’est pour cette raison qu’elle est aussi populaire, et qu’elle plait à des gens qui veulent débuter en douceur avec la finance en ligne.

Pour découvrir les avantages Monabanq, c’est ici :

Découvrir Monabanq