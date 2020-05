Banque en ligne : comment toucher 250€ en ouvrant un compte ?

Aujourd’hui, la banque en ligne peut se féliciter d’avoir une gamme de produits bancaires aussi complète qu’une banque de réseau traditionnelle. Mieux, elle offre des frais bancaires réduits (voire inexistants) et des généreuses prime de bienvenue. Depuis le début de cette période de déconfinement, ces établissements ont relancé leur machine – et certains ont réintroduit leur bonus d’accueil.

Ci-dessous, nous vous expliquons comment toucher un bonus cumulé jusqu’à 250 euros. Entre Orange Bank qui offre une prime jusqu’à 80 euros (sans condition et gratuite), Monabanq qui propose un bonus jusqu’à 120 euros (sans condition) et Hello bank! qui grimpe à 50 euros, vous êtes gâtés. Logiquement, il faudra être un nouveau client dans la banque en ligne pour en bénéficier.

Orange Bank, la banque mobile populaire

Certes, Orange Bank n’a pas encore une gamme de produits aussi complète qu’une banque de réseau classique, mais elle a un positionnement différent. C’est une banque mobile qui mise sur la simplicité de son offre pour plaire au public : un compte courant, deux cartes bancaires (gratuite et une premium), un crédit conso et un livret d’épargne. Son offre est accessible sans condition de revenus et c’est gratuit.

Visiter Orange Bank

Mieux encore, vous pouvez profiter d’un bonus jusqu’à 80 euros pour toute première ouverture de compte. Celui-ci se découpe en deux parties : 50 euros si le client utilise sa carte au moins 10 fois dans le premier mois suivant l’activation de cette dernière, et 30€ sous forme de remboursement de facture téléphonique Orange ou Sosh. Vous l’aurez compris, pour décrocher le bonus maximum, il faudra être client de l’opérateur télécom.

Pour rappel, Orange Bank est une filiale qui a été créée par le groupe télécom Orange au courant de l’année 2017. Depuis, elle a conquis plus de 500 000 clients en seulement 2 ans. La banque en ligne connait l’une des croissances les plus fortes du marché, et son service est aujourd’hui hautement efficace. Les clients Orange et Sosh n’ont même pas besoin de renvoyer leurs justificatifs d’identité pour ouvrir son compte : tout se fait en un seul clic.

Monabanq : 120 euros à l’ouverture

Si vous cherchez une banque en ligne plus complète, avec un service proche de celui d’une banque classique, Monabanq est la solution. La filiale du groupe Crédit Mutuel offre une gamme de produits équivalente à celle d’une banque de réseau traditionnelle (jusqu’au Livret Jeune, à l’assurance, au dépôt d’espèces etc). En plus de ça, elle possède le meilleur service client du moment. En 2018, 2019 et 2020, elle s’est distinguée avec le trophée du « Élu Service Client de l’Année ».

C’est donc un bon moyen d’obtenir une banque en ligne avec des frais très réduits, sans totalement migrer vers une banque 100% dématérialisée. En l’occurrence, si Monabanq ne demande pas de condition sur le revenu, elle demande une cotisation à ses clients. Selon le type de formule choisie, le coût oscille entre 2€ et 9€ par mois. Cela dit, par rapport au contenu de chaque offre, la banque en ligne reste nettement moins chère qu’une banque traditionnelle.

Pour soutenir les français dans leur ouverture de compte, Monabanq offre en parallèle le plus généreux bonus de tout le marché de la banque en ligne : 120 euros. Pour cela, il faudra montrer un minimum d’activité tous les mois (10 opérations, 300 euros minimum). Chaque mois pendant un an, le client touchera un versement de 10 euros s’il se montre actif. Au total, il peut donc obtenir un bonus de 120 euros après la première année.

Pour découvrir l’excellente offre Monabanq, c’est ici :

Visiter Monabanq

Hello bank! : notre favori

La banque en ligne de BNP Paribas connait un énorme succès depuis sa création, en 2013. Hello bank! a revu son offre en janvier 2020 avec deux formules : Hello One et Hello Prime. La première offre est un compte gratuit et sans condition, qui est meilleur que celui de toutes les néo-banques (et qui au passage, offre une gamme de produits plus large). Malheureusement, il ne permet pas de toucher un bonus à l’ouverture. Cela dit, nous ne pouvons que vous inciter très vivement à en profiter. Vous n’avez aucun risque, il n’y a aucun frais d’inactivité.

Hello bank! a également une offre plus premium qui permet de toucher 50 euros au moment de l’ouverture. Contrairement à Orange Bank et Monabanq, il n’y a aucune activité minimum nécessaire pour toucher la prime. Cela dit, les conditions d’éligibilité à cette formule Hello Prime sont plus exigeantes puisqu’il faut justifier de 1 000€ de revenus mensuel, et verser une cotisation de 5€.

Si cela peut paraître exigeant, il faut comparer ce qui est comparable. La formule Hello Prime est meilleure que les offres Metal chez N26 et Revolut (qui sont à 16,99€ et 13,99€ par mois) à tous les niveaux : zéro frais à l’étranger (peu importe le montant), une carte Visa Premier, un accès à tous les produits Hello bank! (épargne, crédit, investissement…). Hello Prime est idéale pour les voyageurs et la clientèle haut de gamme, sans aucun doute.

Pour découvrir les offres Hello bank!, c’est par ici :