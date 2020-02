Batman : on sait désormais pourquoi Ben Affleck a rangé sa cape

On le sait, Ben Affleck ne va plus incarner Batman au cinéma. C’est, à la surprise générale, Robert Pattinson qui a récupéré le célèbre costume. On a même pu découvrir des images de l’acteur dans son costume il y a quelques jours. Bien sûr, ce choix ne fait pas que des heureux et certains regrettent le départ de Ben Affleck. Mais l’acteur vient d’expliquer ce qui avait vraiment motivé son choix.

Batman, un rôle devenu inintéressant

Il faut se souvenir qu’après Justice League, Ben Affleck devait initialement diriger et incarner le super-héros dans le film The Batman. Puis, à partir de 2017, il a commencé à tourner la page jusqu’à ce que l’on comprenne qu’il n’était plus l’homme chauve-souris. Bien sûr, Ben Afleck est déjà revenu sur le sujet par le passé. Il évoquait alors surtout des problèmes liés à l’histoire ou au scénario. Mais, interrogé par le New York Times, il s’est confié un peu plus sur le sujet et on comprend vraiment à quel point le rôle de Batman a pu devenir secondaire pour lui.

J’ai bu à peu près normalement pendant longtemps, mais j’ai commencé à boire de plus en plus quand mon mariage s’est effondré. C’était en 2015-2016. Bien sûr, ma consommation d’alcool a créé encore plus de problèmes conjugaux. (…) J’ai montré le scénario de The Batman et on m’a dit : « Je pense que le script est bon, mais je pense aussi que tu vas boire jusqu’à en mourir si tu revis ce que tu viens de vivre ».

Bonne nouvelle toutefois pour Ben Affleck, il a réussi à passer outre cette situation compliquée, notamment avec son dernier rôle The Way Back, de Gavin O’Connor. Il y incarne justement un homme alcoolique qui tente de reprendre sa vie en main. Idéal pour oublier Batman…