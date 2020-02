[Vidéo] Découvrez Robert Pattinson dans son (nouveau) costume de Batman

Un premier aperçu pour Robert Pattinson en Batman

Vous le savez sans doute, le prochain Batman est attendu dans les salles obscures dans le courant de l’année 2021, et ce n’est pas Michael Keaton, George Clooney, Ben Affleck ou encore Christian Bale qui endossera le costume du plus célèbre des chevaliers noirs, mais un certain Robert Pattinson.

Il y a quelques heures, le réalisateur de ce futur Batman, Matt Reeves, a partagé sur son compte Twitter une très courte vidéo, baptisée « The Batman – Camera Test« . Une vidéo très brève, très sombre (forcément), mais qui permet néanmoins de visualiser ce à quoi devrait ressembler ce futur Batman.

Selon toute vraisemblance, on devrait donc se diriger vers une version très « dark » de Batman, et certains fans ont d’ores et déjà souligné le fait que le « Bat Symbol » incrusté sur la poitrine de Batman était réalisé avec le pistolet qui a servi à tuer les parents de Bruce Wayne… Les amateurs de jeux vidéo rêvent ainsi d’une adaptation cinématographique aussi sombre que la série Batman Arkham… et force est d’admettre que cette perspective est plutôt alléchante.

Rappelons qu’au-delà de Robert Pattinson, ce futur Batman pourra compter sur un casting de choix, avec notamment Colin Farrell en tant qu’Oswald Cobblepot (le Pingouin), John Turturro en Carmine Falcone, sans oublier Andy Serkis en Alfred Pennyworth, Zoe Kravitz en Catwoman ou encore Jeffrey Wright en commissaire Gordon. Il faudra évidemment patienter encore quelques longues semaines avant de découvrir une « vraie » vidéo de ce nouveau Batman.

Rappelons que les fans de Batman peuvent également retrouver, en ce moment, un certain Birds of Prey au cinéma. Un film mettant en scène l’une des ennemies jurées du Chevalier Noir, Harley Quinn, et dont le géant américain Warner Bros vient tout juste de modifier le titre…