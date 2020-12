Battery Gate : Apple n’est toujours pas tiré d’affaire

Aujourd’hui, la plupart des fans d’Apple ont déjà oublié le scandale #BatteryGate qui a ébranlé la firme de Cupertino en 2017. Mais devant les tribunaux, celle-ci est toujours hantée par ce scandale.

Il y a deux semaines, nous évoquions un arrangement aux États-Unis, où la firme de Cupertino a accepté de payer 113 millions de dollars pour mettre fin à des poursuites engagées par une coalition d’États américains. Et cette semaine nous apprenons qu’en Europe, Apple est visé par une nouvelle plainte déposée par un groupe de protection des droits des consommateurs.

De nouvelles plaintes en Europe

D’après un article publié par Bloomberg, cinq organisations ont déposé une action collective contre Apple en Belgique et en Espagne. Et elles comptent également déposer des plaintes en Italie et au Portugal. Ces organisations réclament 180 millions d’euros de compensation.

Cité par le média américain, un représentant d’Apple a indiqué que la firme de Cupertino ne ferait jamais quoi que ce soit pour raccourcir la durée de vie d’un produit, ou pour détériorer l’expérience utilisateur afin d’inciter à l’achat de nouveaux modèles.

Un manque de transparence qui coûte cher

Tout a commencé en 2017, lorsque des articles de presse ont évoqué une perte de performances de certains modèles anciens de l’iPhone après une mise à jour d’iOS. Apple a alors été accusé de brider intentionnellement les modèles anciens avec ses mises à jour afin d’inciter les utilisateurs à acheter les nouveaux iPhone.

Cependant, Apple a expliqué, plus tard, que le bridage des performances sur certains iPhone servait à éviter un bug qui pouvait survenir lorsque la batterie prend de l’âge. En substance, quand la batterie se dégrade, l’appareil peut s’éteindre lorsqu’il y a un pic de performances.

Et pour éviter ces bugs, Apple a créé une fonctionnalité qui ralentit les appareils dont la batterie a déjà subi d’importantes dégradations. Mais le problème, c’est qu’Apple n’a pas informé ses utilisateurs de l’existence de cette fonctionnalité.

Apple est toujours hanté, même s’il a déjà résolu le problème

La firme de Cupertino s’est déjà excusée publiquement et a reconnu son manque de transparence. Aujourd’hui, iOS inclut une fonctionnalité qui donne une indication sur l’état de la batterie du smartphone, et qui permet de désactiver le bridage des performances (malgré les risques). Apple a aussi lancé un programme qui permettait de remplacer facilement les batteries de ses modèles anciens, ce qui permettait de rétablir les performances d’origines.

Apple a sauvé sa réputation et informe ses utilisateurs au sujet de cette fonctionnalité de bridage. Cependant, l’entreprise doit encore gérer des poursuites liées à ce scandale.

Apple a déjà payé 25 millions d’euros en France

On notera qu’en France, au mois de février, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a annoncé qu’une amende de 25 millions d’euros a été payée par Apple pour régler cette affaire, suite à une plainte déposée par une association.

L’enquête a conclu que « des détenteurs d’iPhone n’avaient pas été informés que les mises à jour du système d’exploitation iOS (10.2.1 et 11.2) qu’ils installaient étaient susceptibles de conduire à un ralentissement du fonctionnement de leur appareil ».