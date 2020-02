Apple paie une amende de 25 millions d’euros en France à cause des iPhone ralentis par une mise à jour iOS

Fin 2017, Apple était frappé par un scandale lorsque des utilisateurs d’iPhone anciens ont découvert qu’après une mise à jour iOS, leurs appareils étaient ralentis par le système d’exploitation. Par la suite, John Poole, le fondateur du site Geekbench, a établi un lien entre les performances d’un iPhone, les mises à jour iOS et l’âge de la batterie.

Le fait qu’une mise à jour ralentisse les modèles anciens et que les utilisateurs n’aient pas été informés a bien entendu renforcé les accusations d’obsolescence programmée dont Apple fait régulièrement l’objet. En France, l’Association HOP ou « Halte à l’Obsolescence Programmée » a d’ailleurs déposé une plainte contre la firme de Cupertino suite à cette affaire.

Mais Apple, de son côté, s’est défendu de vouloir rendre intentionnellement ses anciens modèles obsolètes. Plus tard, dans un communiqué, la firme de Cupertino a évoqué une fonctionnalité disponible dans les mises à jour en cause qui ralentit les iPhone afin d’éviter des pics de performance lorsqu’un iPhone utilise une batterie âgée. En effet, lorsqu’une batterie est usée, celle-ci ne supporte plus ces pics et à cause de cela, un appareil peut s’éteindre de manière inattendue.

Néanmoins, Apple a reconnu sa faute dans la mesure où la firme n’avait pas informé ses utilisateurs sur les conséquences de cette mise à jour. Pour se rattraper, celle-ci a lancé un programme de remplacement de batteries, ainsi que de nouveaux contrôles qui permettent aux utilisateurs d’iPhone de voir l’état de santé leurs batteries, et d’activer ou de désactiver le bridage.

Une amende de 25 millions d’euros en France

Aujourd’hui, la plupart des utilisateurs d’iPhone ont oublié ce scandale, mais pas la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).

Dans un communiqué publié le 7 février, celle-ci annonce qu’une amende de 25 millions d’euros a été payée par Apple pour régler l’affaire.

La DGCCRF rappelle qu’en janvier 2018, le Parquet de Paris a saisi cette direction pour enquêter, suite à une plainte déposée par « une association ».

Et après cette enquête, il a été conclu que « des détenteurs d’iPhone n’avaient pas été informés que les mises à jour du système d’exploitation iOS (10.2.1 et 11.2) qu’ils installaient étaient susceptibles de conduire à un ralentissement du fonctionnement de leur appareil ».

C’est à la suite de cette enquête, et avec l’accord du Procureur de la République, que l’amende de 25 millions d’euros a été proposée à Apple, qui a accepté.