Batwoman : on sait enfin pourquoi Ruby Rose a claqué la porte

L’annonce s’était révélée pour le moins surprenante au mois de mai dernier. Alors que la première saison de la nouvelle série Batwoman venait de se terminer, l’actrice principale, Ruby Rose, a décidé de faire ses adieux au programme. Un choix inattendu qui a alors mis en branle de nombreuses discussions au sujet d’un potentiel nouveau casting. On sait désormais que c’est l’actrice Javicia Leslie qui incarnera le personnage principal, mais ne reprendra pas le rôle de Kate Kane sinon celui de Ryan Wilder, un nouveau rôle.

Ruby Rose donne ses explications

Il manquait jusque-là les explications de la part de Ruby Rose elle-même, qui n’avait pas vraiment évoqué le sujet. On l’avait tout juste entendu dire que sa décision n’avait pas été prise à la légère. On présumait déjà qu’une blessure survenue sur en 2019 aurait pesé sur son choix. Elle l’a confirmé, expliquant notamment avoir été contrainte de reprendre le travail 10 Ajours après son opération. Cela aurait notamment rendu les choses plus difficiles.

Mais, ce problème physique ne serait pas le seul problème dans ce registre. En effet, Ruby Rose, qui n’endossera donc plus le rôle de Batwoman semble aussi avoir d’autres ambitions personnelles.

Vous savez, tu as du temps pendant la quarantaine pour juste penser à plein de choses différentes et à ce que tu veux accomplir dans la vie et ce que tu veux faire. Je pense que pour tous [moi et les producteurs], c’était une super occasion d’avoir une conversation à propos de plein de choses. Je les respecte tellement, et ils ont été très respectueux envers moi.

Ruby Rose a aussi souligné toutefois qu’elle était particulièrement heureuse d’avoir incarné le rôle de Batwoman à l’écran. Reste désormais à voir si le programme pourra survivre sans elle.