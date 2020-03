Bauhutte : le lit pour gamers dont vous ne pensiez pas avoir besoin

On avait déjà eu droit à un kit gaming pour les joueurs en situation de handicap. Voici désormais, à l’initiative du fabricant japonais Bauhutte, un lit pour ceux qui ne veulent pas avoir à se lever afin de pouvoir se lancer dans leur jeu vidéo favori. L’entreprise spécialisée dans les accessoires pour gamers a peut-être poussé un peu trop loin sa logique.

Bauhutte s’adresse aux fainéants du monde entier

Il suffit de lire l’argument de vente mise en avant sur le site de l’entreprise pour se convaincre que c’est un peu extrême comme option.

Je me réveille et je vais du lit au bureau. Pourquoi est-ce si compliqué ?

interroge ainsi l’entreprise qui apporte une réponse très particulière. Au programme, un combo lit, bureau, étagères pour ranger des snacks ou des boissons, support pour tablettes ou smartphones… Une poire sofa vous permet aussi de reposer le dos et d’avoir une bonne position assise pour jouer.

Il faut dire que si l’on regarde les images qui circulent sur les réseaux sociaux, on peut facilement imaginer que cette installation doit être plus confortable qu’une chaise de bureau ou même qu’un canapé. On peut très bien s’imaginer en train de regarder une série Netflix, jouer à son jeu favori,…

La compagnie japonaise Bauhutte vient de créer le lit ultime. #Japon pic.twitter.com/iAwrzyBsE8 — ALL BLUE CHANNEL 新聞🐌 (@AllBlueChannel) March 3, 2020

Avantage non négligeable quand on connaît la taille des appartements au Japon, ce lit plutôt compact et bien organisé au final ne prend pas un espace complètement fou, tout en rendant beaucoup de services. Un argument qui pourrait bien faire mouche auprès de certains parisiens, coincés dans 9m².

En revanche, il faudra passer à la caisse pour régler une addition dont le prix s’avère plutôt corsé. En effet, le prix de vente annoncé par Bauhutte est de 113 250 yens, soit 950 euros. Ne le répétez pas, mais vous devriez pouvoir assembler votre propre lit gaming avec des accessoires Ikéa.