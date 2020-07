Baywatch : l’échec du reboot au ciné nous a permis d’échapper à la série

En 2017, le film Baywatch – Alerte à Malibu tentait de faire revivre les célèbres plages (et le maillot de bain) longtemps incarnés par Pamela Anderson à l’écran. Pour porter ce film, deux poids lourds d’Hollywood : Zac Efron et Dwayne Johnson. Le résultat se révèle être un échec majeur d’un point de vue de la critique et ne rapporte que 177 millions d’euros. Une goutte d’eau au vu de ce que peuvent rapporter certaines franchises aujourd’hui. Suffisant pour que la perspective d’une suite disparaisse des radars. Mais on apprend désormais que l’on a échappé au pire : une nouvelle série.

Baywatch – Alerte à Malibu, le reboot n’était pas loin

Pour comprendre, il faut se replonger sur la situation à l’époque. De l’Arme Fatale à Magnum en passant bien sûr par Hawai 5-0, les séries des années 80-90 on connu un nouvel âge d’or. Autant dire que dans ce registre, Baywatch – Alerte à Malibu constituait un client sérieux. David Chokachi, un membre de l’équipe originale, vient d’en apporter la confirmation.

Il a pitché l’idée l’idée d’un reboot à CBS. Son argument ? La moitié environ des projets se sont transformés en succès. Mais, l’échec de la version cinématographique a enterré l’espoir que pouvaient nourrir les fans. Cette année-là, c’est justement Magnum qui a été choisi pour un reboot. Mais, l’acteur ne lâche pas complètement l’affaire. Celui qui incarnait Cody Madison à l’écran, affirme être persuadé « que la série pourrait revenir et retrouver un public ». Il veut miser sur un groupe de jeunes acteurs et quelques anciens emblématiques au second plan. Un alliage qui a déjà fait sa preuve avec d’autres projets, mais est loin de constituer une assurance tout risques. Si la série devient finalement réalité, on peut en tout casparier que l’ambiance « humoristique » qui était présente dans le film de 2017 ne sera pas au rendez-vous. Pas plus que Pamela Anderson.