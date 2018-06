Behind The Mac : la nouvelle publicité d’Apple qui met en avant les créateurs

Apple a dévoilé quatre nouvelles vidéos publicitaires publicitaires mettant en avant le MacBook et ses caractéristiques pensées pour les métiers créatifs dans différents domaines.

Alors qu’Apple n’a pas proposé de nouveaux Mac depuis un peu plus d’un an maintenant, exception faite de l’iMac Pro sorti en décembre dernier, la marque continue d’en assurer la promotion via des campagnes de publicité.

De nombreuses façons d’utiliser un Mac

Apple retourne à une forme de communication centrée autour de l’utilisateur plutôt que sur le potentiel et les « caractéristiques incroyables » de ses produits. Apple montre ainsi plusieurs personnes utilisant un MacBook et la façon dont elles créent du contenu avec.

Les autres vidéos sont des témoignages sur la façon dont chaque créateur utilise son Mac au quotidien

Des créateurs de différents domaines

La première vidéo met en avant le témoignage de Bruce Hall, un photographe ayant une déficience visuelle et avocat spécialisé dans la défense des droits des personnes en situation de handicap. L’homme utilise de façon régulière son Mac pour travailler ses photos, dont certaines font partie de la collection permanente de la Bibliothèque du Congrès des États-Unis. Au cours de la vidéo, il explique que son MacBook Pro lui permet de mieux travailler car l’écran affiche des images dans leurs moindres détails.

La deuxième vidéo est consacrée à la musicienne Grimes, qui utilise son appareil Apple pour composer ses morceaux, faire le montage de ses clips et créer ses jaquettes d’album. Elle explique qu’elle aime travailler à-même le sol et être seule lorsqu’elle compose car elle peut faire des « choses bien plus étranges sans avoir de personnes qui vous jugent ». Si l’écran était la caractéristique mise en avant dans le témoignage de Bruce Hall, cette deuxième vidéo met l’accent sur la suite de logiciels fournis avec le Mac.

Enfin, la dernière vidéo est dédiée à Peter Kariuki, un développeur rwandais qui souhaite contribuer à l’amélioration des routes en Afrique qu’il juge en mauvais état. Son application SafeMotos repérer les conducteurs de moto-taxi pour connaître les routes qu’ils utilisent et informer les clients si le taxi qu’ils s’apprêtent à prendre représente un danger ou non. L’objectif final de l’application est d’aider les conducteurs à améliorer leur façon de conduire.

Des nouvelles publicités qui surviennent donc trois mois après la dernière campagne de publicité dédiée aux ordinateurs Apple, la dernière en date étant celle dédiée au lancement de l’iMac Pro.