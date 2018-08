Bethewone, l’app de quiz interactive qui vous shoote à l’adrénaline

C’est la bonne idée du moment : Bethewone, une application de quiz qui permet de gagner de l’argent en s’amusant, et qui réconcilie mobile et TV.

Voilà une app originale comme on les aime : non seulement vous pouvez jouer toute la journée à des quiz hyper rapides qui vont vous mettre de bons coups de pression et faire trembler vos petits doigts, mais en plus vous pouvez gagner un peu d’argent et même passer à l’antenne en direct.

Bethewone est une création de la startup Dimoba, et comme tous les jeux basés sur la connaissance, elle permet d’apprendre en s’amusant, “sur ses connaissances et avec ses connaissances”, comme l’explique Laurent Alexandre [1], l’un de ses créateurs.

Une application de jeu en réseau 24/7

Lancée à l’automne 2017, Bethewone, disponible sur IPhone et Android, est une véritable innovation, car elle est selon ses auteurs la première au monde qui permet de jouer en réseau multi-joueurs 24/7. L’app regroupe des quiz et questions-réponses sur une grande variété de thèmes, comme l’automobile, la science, les voyages, la musique, les séries, le cinéma ou encore la culture générale. Toutes les deux minutes, un nouveau quiz démarre et vous pouvez alors jouer contre tous ceux qui sont connectés en même temps que vous.

En outre, le jeu permet de gagner quelques euros pour peu que l’on s’y connecte à certaines périodes de la journée, entre 12h et 14h et entre 19h et 21h.

Jouer en direct sur l’app… et à la télé

Mais l’une des caractéristiques les plus originales de Bethewone réside dans le fait que l’application se synchronise avec la TV et propose des émissions en direct. Ainsi un partenariat a été mis en place avec BFM Business (oui, oui) pour créer le premier jeu en direct (TV, Radio, Web et mobile) autour de l’actualité économique, dans lequel les candidats jouent depuis n’importe où grâce à leur smartphone.

Le programme est diffusé sur tous les canaux de BFM BUSINESS (TV, Radio, Site et Application) et en même temps dans l’application Bethewone du Lundi au Vendredi à 14h avec près de 1.000 euros à gagner.

D’autre part, l’application s’enrichit régulièrement de nouveaux formats comme les E-quiz live shows, Quizine, Speed Cash, Quiz n’English, Exploraquiz, Cuiquiz, Quizauto, dont la promesse est de “gagner encore plus de cash !”

FUNNY MONEY : Gagner de l’argent en s’amusant grâce à ses connaissances

Autres formats, les live récurrents (13h20,20h05 et 20h55), et les formats associés EQLS, Absurde, Quizine, Quiz n’english, Cuiquiz, etc… Avec le speed cash (nouveau à 20h05), les live événements, outre le Business Quiz BFM Business.

Enfin, une expérience de Live trivia qui donne un coup de vieux aux autres apps avec une cagnotte répartie entre tous les sans-faute, une diffusion en 16/9 pour vivre le jeu comme à la TV. Par ailleurs, il s’agit d’un vrai live et non un live enregistré comme sur d’autres applications du genre. Les présentateurs peuvent interagir en direct avec les participants.

Entre les live, il est également possible de s’entrainer avec les compétitions qui démarrent toutes les 2 minutes.

300.000 inscrits et une V2 encore plus complète

Avec plus de 300.000 joueurs conquis, plus de 50.000 euros de gains distribués et des nouveautés chaque semaine, la V2 a été basé à partir des retours des utilisateurs : une mécanique de parrainage a été développée pour permettre aux participants d’acquérir des jokers, plus de possibilités de gains, multiplicité des formats de jeu et véritable expérience pour les joueurs.

J’ai évidemment installé et testé l’application : c’est clair, simple et intuitif. Et surtout hyper addictif, quoiqu’un peu stressant dès que l’on se prend au jeu (et croyez-moi ça arrive plus vite qu’on ne pense). Je me suis lancé dans le premier quiz qui m’était proposé lors du lancement de l’app, à savoir un quiz auto, et j’ai fini 2ème avec 100% de bonnes réponses. Pourquoi deuxième et pas premier alors ? Parce qu’un autre candidat a été un poil plus rapide que moi, probablement. Car vous avez 45 secondes pour remplir un quiz et je peux vous dire que ça va vite, très vite, et que vous n’avez pas intérêt à hésiter dans vos réponses. Si vous regardez les avis sur les app stores, vous verrez qu’ils sont largement positifs, mais surtout enthousiastes, car c’est résolument une application ludique et totalement distrayante. A condition de disposer d’un bon petit stock d’adrénaline.

[1] ne pas confondre avec Laurent Alexandre 🙂

Article Sponsorisé