BforBank : 80€ de prime et 6 mois d’abonnement à Canal+ offerts

Pour la rentrée, BforBank a décidé de gonfler exceptionnellement sa prime de bienvenue. Les nouveaux clients de la banque en ligne qui ouvriront un compte courant et un livret d’épargne en parallèle bénéficieront d’un double bonus en guise de cadeau d’accueil : en plus des traditionnels 80€ de prime qui sont versés pour l’ouverture d’un compte, BforBank rajoute également 6 mois d’abonnement à Canal+ d’une valeur de 119,40€.

Voir l’offre BforBank

Un nouveau partenariat avec Canal+

Ces dernières années, la banque en ligne BforBank a fait des efforts pour mettre en place diverses collaborations qui lui ont permis de croître en visibilité. Jusqu’au 3 octobre prochain, le groupe s’associe avec la célèbre chaine TV pour offrir un argument de plus pour attirer de nouveaux clients. Moyennant une ouverture de compte courant et un livret d’épargne, ils pourront toucher d’abord 80€ de bonus (dans les 15 jours suivant l’activation de la carte) mais également un abonnement de 6 mois à Canal+.

Cette offre est évidemment réservée aux personnes qui ne sont pas encore abonnées à Canal+. Elle est par ailleurs sans engagement de durée, ce qui permet au client BforBank de résilier son abonnement Canal+ à tout moment. Après les six mois d’offre gratuite négociée par la banque en ligne, le contrat avec Canal+ sera alors automatiquement reconduit si le client ne s’y oppose pas.

En ouvrant un livret d’épargne chez BforBank, les clients sont non seulement éligibles à cette offre Canal+, mais ils peuvent aussi bénéficier d’un taux avantageux de 2% brut sur les 2 premiers mois (dans une limite de 75 000€). A noter qu’il faut obligatoirement déposer un minimum de 100€ sur son livret pour que celui-ci soit officiellement actif, et qu’il déclenche les bonus.

Ouvrir un compte courant BforBank

Dans la dernière année, BforBank a sensiblement adouci les conditions d’éligibilité au compte courant – sans pour autant dégrader la qualité de son expérience client. La banque en ligne accepte tous les clients français sous condition qu’ils puissent justifier d’un revenu mensuel de 1 200€ (contre 1 800€ auparavant, voir notre avis BforBank ici) au minimum. Aujourd’hui, vous pouvez ainsi ouvrir un compte dans la banque en ligne la plus haut de gamme du marché avec un minimum de justificatifs.

Si BforBank se distingue de bon nombre de concurrents, c’est parce qu’elle a été en mesure d’offrir une large gamme de produits bancaires très compétitifs. Pour séduire une clientèle plutôt aisée, elle est venue avec des produits d’épargne et d’investissement d’excellente qualité. A titre d’exemple, son contrat d’assurance-vie à capital garanti (ALT2) a obtenu la meilleure performance de l’année 2018 parmi toutes les banques en ligne.

BforBank ne néglige pas non plus la qualité du service client, et elle sait qu’il s’agit d’un point critique pour une banque en ligne. Elle a été élue plusieurs fois dans les dernières années « Service Client de l’Année » pour avoir été à la hauteur dans l’assistance au quotidien avec ses clients. Pour découvrir l’offre spéciale du moment avec BforBank et Canal+, c’est par ici :

Voir l’offre BforBank