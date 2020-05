Bientôt des cartes SD Express avec un débit qui frôlera les 4 Go/s !

Une nouvelle spécification 8.0 pour les cartes mémoire SD Express

Avec la nouvelle spécification SD 8.0, la cartes mémoire de type SD Express permettent d’obtenir des vitesses de transfert toujours plus élevées, via l’architecture PCI Express 4.0. La SD Association annonce que les cartes concernées seront capable d’assurer un taux maximal de transfert à la cadence de 4 Go/s !

Comme toujours, les cartes mémoire SD Express utilisant la spécification SD 8.0 maintiennent la rétrocompatibilité. La nouvelle spécification SD 8.0 fournit ainsi deux options de vitesse de transfert pour la carte mémoire SD Express. Les deux vitesses de transfert sont obtenues en prenant en charge les architectures PCIe 3.0 x2 ou PCIe 4.0 x1 jusqu’à ~ 2 Go/s et avec la technologie PCIe 4.0 x2 jusqu’à 4 Go/s.

« L’utilisation par SD Express des architectures encore plus rapides PCIe et NVMe pour offrir des vitesses de transfert plus élevées crée pour les appareils des possibilités accrues d’utiliser les cartes mémoire SD », a déclaré Mats Larsson, analyste principal de marché chez Futuresource. « Cette combinaison de technologies fiables et bien connues rend plus facile pour les futures conceptions de produits de tirer parti des avantages du stockage amovible de nouvelles manières. »

Une carte mémoire SD Express Spec 8.0 permet ainsi de grimper jusqu’à 3940 Mo/s, si elle est utilisé avec un lecteur compatible. A titre de comparaison, la SD Express Spec 7.0 plafonne à 985 Mo/s. En ce qui concerne les cartes de type UHS-III, ces dernières offrent un débit maximal de 624 Mo/s.

La SD Association explique que « la spécification SD 8.0 continue de donner aux développeurs de systèmes l’accès aux technologies PCIe et NVMe, telles que Bus Mastering, Multi Queue (sans mécanisme de verrouillage) et Host Memory Buffer. » De nouvelles cartes mémoire qui devraient être lancés d’ici la fin de l’année sur le marché et qui se destinent évidemment avant tout aux terminaux compatibles 4K et 8K.