Bientôt, des clips musicaux sur Facebook Watch ?

Facebook devrait prochainement poursuivre son offensive dans la vidéo en ligne en publiant des clips vidéo sur la plateforme Watch. C’est ce qu’indique un article récemment publié par le site TechCrunch. D’après celui-ci, à partir du 1er août, Facebook diffusera des clips musicaux sur son application aux États-Unis. Alors que le réseau social permet déjà de regarder différents types de contenus, comme les Live et les vidéos d’actualité, l’ajout des clips musicaux devrait permettre à la plateforme d’encore mieux contrer YouTube dans la vidéo.

Facebook aurait commencé à écrire aux artistes afin de leur expliquer qu’ils pourront activer une nouvelle fonctionnalité qui ajoutera automatiquement les clips sur leurs pages. Cependant, si un artiste n’accepte pas ce partage automatique, il est possible que Facebook crée une nouvelle page pour la diffusion de ces clips sur Watch.

Pourquoi Facebook peut-il enfin diffuser des clips musicaux ? TechCrunch explique que depuis longtemps des rumeurs évoquent des négociations entre Facebook et les labels afin que le réseau social puisse, comme YouTube, diffuser des clips musicaux sur sa plateforme. Il est possible que ces négociations aient finalement abouti.

Une nouvelle façon de doper la plateforme Facebook Watch face à YouTube

Avant la diffusion de clips, Facebook avait déjà négocié avec l’industrie musicale le droit d’utiliser des morceaux sur ses différentes plateformes. C’est grâce à ces accords avec l’industrie musicale que Facebook peut proposer des fonctionnalités comme Reels, qui reprennent les codes de TikTok, et les autocollants musicaux. C’est aussi grâce à ces accords que certaines de vos vidéos sur Facebook ou sur Instagram ne sont pas bloquées alors qu’elles incluent des musiques qui sont protégées par le droit d’auteur.

Il reste à savoir comment les artistes et les fans vont réagir au lancement de cette nouvelle fonctionnalité, et si cela va inciter les utilisateurs de Facebook à passer plus de temps sur le réseau social. Pour le moment, nous ignorons combien Facebook a déboursé à l’industrie musicale pour avoir le droit de publier des clips sur le réseau social. En tout cas, TechCrunch indique que cette industrie aurait répondu favorablement à la proposition de l’entreprise de Mark Zuckerberg, car cela permet d’avoir une alternative aux revenus provenant de YouTube.