Bientôt, des iPad et des MacBook Made in Vietnam ?

Le mandat de Donald Trump à la Maison Blanche a été marqué par la guerre commerciale entre les USA et la Chine. Washington n’a pas seulement sanctionné des entreprises chinoises, comme Huawei, il a également voulu pénaliser les importations de produits fabriqués dans l’Empire du Milieu.

De ce fait, de nombreuses sociétés qui vendent leurs produits aux USA ont essayé de diversifier leurs productions, en assemblant certaines unités dans d’autres pays que la Chine. Apple, par exemple, a décidé de fabriquer plus d’iPhone en Inde.

Et aujourd’hui, nous apprenons que pour limiter l’impact de cette guerre commerciale sur ses activités, la firme de Cupertino aurait demandé à ses partenaires d’assembler des MacBook et des iPad au Vietnam.

Made in Vietnam

D’après un article récemment publié par Reuters, au nord-est de la province de Bac Giang au Vietnam, Foxconn (l’une des entreprises qui assemblent des produits Apple) serait en train de construire des chaînes de montage pour l’iPad et les MacBook. Ces chaînes devraient être opérationnelles dès l’année prochaine.

Une source proche du dossier, citée par Reuters, indique que cela a été fait à la demande d’Apple. Ce dernier voudrait en effet « diversifier la production », suite à la guerre commerciale.

Bien entendu, comme ces informations ne sont pas officielles, elles sont encore à considérer avec une extrême prudence. Mais en tout cas, Apple ne serait pas la première entreprise à demander à ses partenaires d’assembler les produits ailleurs qu’en Chine afin d’éviter les tarifs douaniers. Et une rumeur suggère même que Foxconn pourrait commencer à produire des iPhone au Mexique, toujours pour éviter les conséquences de la guerre commerciale entre Washington et Pékin.

Les tablettes et les ordinateurs portables se vendent bien durant la crise sanitaire

Par ailleurs, comme nous l’expliquions dans un article publié au mois d’octobre, l’élection de Joe Biden pourrait ne pas apporter de changements importants à cette situation. En effet, si tout opposait les deux candidats à la Maison Blanche, ceux-ci semblent avoir des positions similaires concernant la Chine. Néanmoins, Biden évitera certainement de recourir aux mêmes types d’action que Trump.

En tout cas, cette rumeur au sujet de l’assemblage des iPad et des Mac tombe à un moment particulier. Apple vient en effet de lancer ses premiers Mac équipés d’un processeur Apple Silicon à la place des processeurs Intel. Grâce à la nouvelle architecture, ces ordinateurs sont plus puissants, mais aussi plus économes en énergie. Et on s’attend à ce que cela dope les ventes.

De plus, la crise de la Covid-19 a changé les comportements des consommateurs. Cette année, et probablement l’année prochaine aussi, les gens ont acheté plus d’ordinateurs et de tablettes : un effet du confinement et du recours massif au télétravail. En revanche, les gens achètent moins de smartphones, cette année.