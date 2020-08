Bientôt, des iPhone « Made in Mexico » ?

Avant la pandémie, de nombreuses marques de produits électroniques avaient cherché à produire leurs appareils hors Chine afin d’éviter les conséquences de la guerre commerciale entre Washington et Pékin. Par exemple, en février, nous relayions une rumeur selon laquelle Google aurait cherché à faire produire ses Pixel 4a et Pixel 5 au Vietnam (au lieu de la Chine) pour éviter les tarifs douaniers.

En juin 2019, Nintendo aurait également déplacé une partie de la production de ses consoles Switch hors de l’Empire du Milieu à cause de la guerre commerciale. Et actuellement, les partenaires d’Apple fabriquent déjà des iPhone « Made in India ». Des sources indiquent même qu’Apple pourrait produire jusqu’à 20 % de ses iPhone dans ce pays.

Des usines Foxconn au Mexique pour fabriquer des iPhone ?

Par ailleurs, nous apprenons via un article de Reuters que ces partenaires d’Apple pourraient également assembler des iPhone… au Mexique. D’après cet article, Foxconn et Pegatron, deux entreprises qui fabriquent des smartphones et dont les clients incluent Apple, chercheraient à ouvrir de nouvelles usines dans ce pays voisin des USA. Les sources de Reuters indiquent aussi que Foxconn compterait utiliser ses nouvelles usines pour fabriquer des iPhone au Mexique.

Mais pourquoi produire au Mexique ? Tout d’abord, cela permettrait d’ensuite exporter les produits assemblés aux États-Unis sans payer de tarifs douaniers. D’autre part, la crise du coronavirus aurait également amené à revoir les chaînes d’approvisionnement.

Bien entendu, pour le moment, ces informations sont encore à considérer avec prudence. Et même si les sources de Reuters sont fiables, il est encore possible que les entreprises citées dans l’article changent d’avis. Par exemple, Foxconn prendrait une décision finale avant la fin de l’année.

En tout cas, ces informations sont publiées alors que récemment, Foxconn aurait eu une réunion avec une douzaine de géants de la tech afin de discuter de la manière dont la chaine d’approvisionnement peut être divisée en deux pour s’adapter à cette guerre commerciale. D’après Bloomberg, durant cette réunion, le patron de Foxconn aurait indiqué qu’il est en train d’augmenter progressivement la capacité de production hors Chine.

Sinon, on rappelle qu’Apple devrait prochainement présenter ses nouveaux iPhone. Il s’agira des premiers smartphones 5G de la firme de Cupertino, qui a réglé son conflit avec Qualcomm afin de pouvoir s’approvisionner en modems auprès de ce fournisseur. Mais ces nouveaux iPhone arriveront sur le marché un plus tard que d’habitude.