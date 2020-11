Bientôt, des smartphones Xiaomi, Oppo avec des processeurs Samsung ?

À l’instar d’Apple et de Huawei, Samsung est en mesure de concevoir ses propres processeurs pour les smartphones, grâce à sa marque Exynos. Les processeurs de cette marque sont principalement utilisés par certains des smartphones du géant coréen.

Mais bientôt, il est possible que Samsung devienne aussi fournisseur de ses concurrents Xiaomi et Oppo. C’est en tout cas ce qui est suggéré par un article récemment publié par le média Business Korea.

D’après celui-ci, Samsung fournira des processeurs Exynos à ces deux marques chinoises à partir de 2021. Dans un premier temps, les processeurs de Samsung équiperaient les modèles abordables d’Oppo, Xiaomi, mais également Vivo (qui a déjà utilisé les processeurs Exynos sur de précédents modèles).

Cependant, Samsung aurait également l’intention de fournir des processeurs pour les smartphones premium aux autres constructeurs, à condition qu’il arrive à convaincre ceux-ci des atouts de ses composants. Actuellement, à l’exception des modèles de Samsung et de Huawei, tous les smartphones haut de gamme sous Android utilisent des processeurs fabriqués par la société américaine Qualcomm.

Même Samsung utilise des processeurs Qualcomm pour une partie de sa production. Par exemple, avec le Galaxy S20 FE, les modèles 5G utilisent le processeur Snapdragon 865 de Qualcomm, tandis que les modèles 4G utilisent un équivalent Exynos.

Exynos 1080 : un nouveau processeur pour les smartphones milieu de gamme ?

En tout cas, ces rumeurs circulent alors que, comme l’indique le site Android Authority, Samsung a annoncé sur le réseau social chinois Weibo qu’il présentera le nouveau processeur Exynos 1080 le 12 novembre.

Il s’agit d’un processeur qui succèdera vraisemblablement à l’Exynos 980 qui équipait des modèles comme le Galaxy A51 5G. De ce fait, on s’attend à ce que l’Exynos 1080 soit utilisé par des modèles similaires qui se positionnent dans le milieu de gamme. Et d’après Business Korea, l’Exynos 1080 devrait aussi équiper le prochain smartphone 5G de Vivo : le X60.

Ce nouveau processeur utiliserait le CPU A78 d’Arm, qui est 20 % plus performant que son prédécesseur, et le GPU Mali G7 qui est 25 % plus performant que son prédécesseur. Certaines sources suggéreraient même que le nouveau processeur Exynos 1080 pourrait dépasser les performances du Snapdragon 865, qui équipe la plupart des smartphones premium sortis cette année.