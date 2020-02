Bientôt, des Stories sur Twitter ?

Aujourd’hui, on a déjà l’impression que les Stories sont partout. Pour rappel, ce format vertical a été popularisé par le réseau social Snapchat. Puis Instagram a décidé de s’en inspirer, puis a été suivi par Facebook et par la messagerie WhatsApp.

Plus tard, d’autres entreprises ont décidé d’emboiter le pas, comme Google (avec les AMP Stories et sur YouTube), Netflix ou encore Spotify (qui teste actuellement un format similaire).

Et aujourd’hui, on a des raisons de penser qu’à son tour, Twitter pourrait également adopter le format Stories.

Twitter fait l’acquisition d’un spécialiste des Stories

Cette semaine, nous apprenons que Twitter a fait l’acquisition de l’entreprise Chroma Labs, qui propose l’application Chroma Stories.

Celle-ci n’est pas une plateforme sur laquelle on partage des Stories, mais plutôt un éditeur sur mobile que l’on peut utiliser pour créer du contenu que l’on peut ensuite partager sur les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram ou Snapchat.

Et si pour le moment, Twitter n’évoque pas les Stories, l’acquisition de Chroma Labs pourrait servir de fondation pour développer ce format sur la plateforme de microblogging.

Dans un tweet, Kayvon Beykpour, product lead chez Twitter et co-fondateur de Periscope, indique que l’équipe de Chroma Labs va travailler avec celle de Twitter « pour donner aux gens des moyens plus créatifs de s’exprimer » sur la plateforme.

Thrilled to welcome the amazing @Chroma_Labs team including @picturejohn, @alexli, @joshuacharris to @Twitter. They’ll join our product, design, and eng teams working to give people more creative ways to express themselves on Twitter 🎨💬 — Kayvon Beykpour (@kayvz) February 18, 2020

Et sur le site de Chroma, où l’acquisition est annoncée, on peut lire : « Au cours de la dernière année, nous avons permis aux créateurs et aux entreprises du monde entier de créer des millions de stories avec l’application Chroma Stories. Nous sommes fiers de ce travail et nous sommes impatients de poursuivre notre mission à plus grande échelle – avec l’un des services les plus importants au monde. »

Ces deux déclarations suggèrent que Chroma Labs pourrait bien aider Twitter à se lancer dans les Stories.

L’entreprise cesse ses activités pour intégrer Twitter. Mais l’application phare pourra encore être utilisée par ceux qui ont installé celle-ci jusqu’à ce qu’une mise à jour iOS rende celle-ci inutilisable.