En attendant les « Apple Glass », du contenu en réalité augmentée sur Apple TV+ ?

À l’instar de Microsoft, Google et Facebook, Apple s’intéresse également à la réalité augmentée. Actuellement, la firme de Cupertino propose déjà la plateforme AR Kit sur l’iPhone et l’iPad qui permet aux développeurs de créer des expériences en réalité augmentée en utilisant l’écran et la caméra. Le dernier iPad Pro est même doté d’un capteur spécial, le LiDAR, qui permet aux applications en réalité augmentée d’être plus précises et plus performantes.

Et visiblement, la prochaine étape pour Apple serait le lancement de contenus en réalité augmentée sur le service Apple TV+. Du moins, c’est ce qu’indique un article publié cette semaine par Bloomberg. Pour rappel, Apple TV+ est un abonnement similaire à Netflix qui permet de regarder des films et des séries. Et Apple voudrait utiliser cette fonctionnalité pour rendre Apple TV+ plus attractive, tout en familiarisant ses utilisateurs un peu plus à la réalité augmentée.

Comme les bandes-annonces, les contenus en réalité augmentée sur Apple TV+ seraient des contenus bonus et permettrait aux utilisateurs de vivre une expérience immersive avec des personnages ou des objets des films ou des séries disponibles via cet abonnement, en utilisant un iPhone ou un iPad. Cette nouveauté pourrait débarquer sur Apple TV+ l’année prochaine.

En attendant les lunettes AR ?

Pour rappel, en plus des fonctionnalités en réalité augmentée disponibles sur iPhone ou sur iPad, Apple semble également vouloir lancer des lunettes en réalité augmentée comme les Hololens de Microsoft ou les Google Glass. Pour le moment, la firme n’a pas encore annoncé le développement de ce produit. Mais les lunettes AR d’Apple sont régulièrement évoquées par les médias, et Tim Cook, le patron de la firme, ne cache pas son intérêt pour cette technologie. D’autre part, des brevets d’Apple et certaines de ses acquisitions récentes montrent aussi l’intérêt de la firme pour la réalité augmentée.

D’après le journaliste Mark Gurman de Bloomberg, Apple pourrait lancer un appareil qui combine la réalité augmentée et la réalité virtuelle en 2022. Puis, en 2023, la firme lancerait des lunettes dédiées uniquement à la réalité augmentée. On notera que d’autres sources suggèrent qu’Apple pourrait même dévoiler ses premières lunettes de réalité augmentée dès cette année, ou bien l’année prochaine.

Facebook est également dans la course

De son côté, Facebook a déjà annoncé qu’il développe des lunettes de réalité augmentée via sa filiale Oculus. Cette technologie est également importante pour Mark Zuckerberg, qui considère que les lunettes de réalité augmentée pourraient remplacer les smartphones d’ici dix ans.

« Bien que je m’attende à ce que les téléphones restent nos principaux appareils pendant la majeure partie de cette décennie, à un moment donné dans les années 2020, nous aurons des lunettes de réalité augmentée révolutionnaires qui redéfiniront notre relation avec la technologie », a indiqué le patron de Facebook en début d’année.