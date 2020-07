Bientôt, les paiements par QR code sur Apple Pay ?

Il y a quelques jours, Apple a dévoilé iOS 14, qui est maintenant disponible en beta, lors d’une conférence WWDC virtuelle. Mais si vous pensiez que toutes les nouveautés d’iOS 14 ont été dévoilées, vous vous trompez probablement. Une fois que la phase beta sera terminée, Apple lancera la version stable d’iOS 14 pour le grand public. Et il est probable que la firme de Cupertino ait gardé quelques surprises pour ce lancement.

Et parmi les fonctionnalités d’iOS 14 qu’Apple n’a pas encore présentées, il pourrait y avoir une nouvelle fonctionnalité de paiement basé sur les codes QR. Pour le moment, cela n’a pas encore été évoqué par l’entreprise. Mais dans un article publié cette semaine, nos confrères de 9to5Mac indiquent avoir découvert cette fonctionnalité en fouillant dans le code d’iOS 14.

Les paiements par QR code sont déjà disponibles sur de nombreuses applications, et dans certains pays, cette méthode de paiement est très populaire. De ce fait, il ne serait pas étonnant qu’Apple propose aussi cette fonctionnalité sur son service Apple Pay. Mais pour le moment, comme il ne s’agit que d’une rumeur, la prudence reste de mise.

Scanner un code pour payer

Actuellement, Apple Pay utilise le NFC pour les paiements mobiles. Mais si cette rumeur lancée par 9to5Mac est vraie, bientôt, il sera également possible de payer via les codes QR. La fonctionnalité serait disponible dans l’application Wallet d’Apple. Par exemple, l’utilisateur pourrait recevoir une facture avec un code QR dessus, et scanner ce code afin de procéder au paiement via l’une des cartes enregistrées sur son compte Apple Pay. Mais l’inverse serait également possible. Une personne pourrait générer un code QR sur son iPhone et faire scanner ce code. De plus, les applications tierces pourraient également avoir accès à cette fonctionnalité via une API.

Mais pour le moment, si l’existence de cette fonctionnalité de paiement est déjà évoquée par la presse, pour le moment, celle-ci n’est pas encore opérationnelle. C’est peut-être l’une des raisons pour lesquelles Apple a décidé de ne pas en parler lors de sa conférence WWDC.

Sinon, pour rappel, avant la fin de l’année, la firme de Cupertino va aussi lancer ses prochains smartphones haut de gamme : les iPhone 12. Et actuellement, de nombreuses rumeurs circulent déjà sur ces appareils.