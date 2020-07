Un Touch ID intégré à l’écran pour l’iPhone 12 ?

Apple fait partie des marques qui ont popularisé l’utilisation des scanners d’empreintes digitales sur les smartphones. Cependant, actuellement, les produits phares d’Apple, l’iPhone 11, l’iPhone 11 Pro et l’iPhone 11 Pro Max, n’utilisent plus ce capteur biométrique. La raison ? Sur les anciens modèles de la firme, le Touch ID était positionné sur le bouton d’accueil. Or, sur les modèles plus récents (sauf sur l’iPhone SE 2020), ce bouton n’existe plus.

Cela ne signifie cependant pas forcément qu’Apple est en train de dire adieu au Touch ID. La firme pourrait très bien suivre l’exemple des constructeurs de smartphones Android et intégrer le scanner d’empreintes digitales à l’écran sur ses prochains modèles. Des rumeurs ont d’ailleurs déjà suggéré cela à plusieurs reprises.

Et si pour le moment, Apple n’a pas encore indiqué s’il souhaite utiliser les scanners d’empreintes digitales intégrés à l’écran, on sait au moins que les ingénieurs de la firme y ont déjà pensé. En effet, comme le rapport le site d’information Apple Insider dans un article publié ce mois de juillet, l’office américain des brevets a récemment publié deux brevets d’Apple qui sont liés à cette technologie. Par ailleurs, de précédents brevets de la firme étaient déjà liés à cette technologie.

Une technologie qui est déjà utilisée par les smartphones sous Android

Bien entendu, pour le moment, ces brevets ne permettent pas de dire qu’Apple va intégrer un Touch ID aux écrans de ses prochains modèles. Néanmoins, les propriétés intellectuelles de la firme permettent d’avoir une idée sur les technologies qui sont explorées par ses chercheurs.

Pour rappel, actuellement, les produits phares d’Apple qui n’ont plus de scanner d’empreintes digitales utilisent la reconnaissance faciale. Si ce système peut s’avérer très pratique, celui-ci a également ses limitations. Par exemple, actuellement, le port de masque contraint les utilisateurs d’iPhone à déverrouiller leurs appareils en saisissant un mot de passe. Et Apple a dû mettre à jour le code d’iOS pour que son système d’exploitation s’adapte à cette situation.

Après avoir présenté les nouveautés d’iOS 14 lors de la conférence WWDC, Apple va dévoiler ses prochains iPhone avant la fin de l’année. La principale nouveauté devrait être les modems 5G. En effet, Apple a mis fin au conflit qui l’opposait à Qualcomm afin de pouvoir s’approvisionner auprès de ce fournisseur de composants pour les smartphones. Mais il est probable que la firme de Cupertino réserve d’autres bonnes surprises à ses fans.