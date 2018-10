Dilatation de la pupille et lumière

Vous vous souvenez de l’époque où les appareils photo de nos smartphones servaient à prendre des photos ? Désormais, ils servent aussi à nous identifier et les choses ne sont pas encore terminées. L’illustration vient d’un projet de recherche très particulier qui a vu le jour à l’université de Cornell aux États-Unis. Les chercheurs ont mis au point un outil utilisant le smartphone pour garder l’œil sur votre capacité d’attention et votre activité sur votre lieu de travail.

Comment ça ? Et bien l’idée est plutôt originale et aussi intrusive il faut le dire. L’idée est donc d’utiliser l’appareil photo de votre smartphone pour mesurer la taille de vos pupilles tout au long de la journée. Quand vous êtes bien éveillé, vos pupilles sont dilatées afin de pouvoir absorber plus facilement les informations. Quand vous êtes fatiguées, elles se contractent en revanche, d’où l’expression « avoir des petits yeux ». Vu que vous regardez (oui ne mentez pas) votre smartphone tout au long de la journée, cela permet d’avoir un large panel de données. Celles-ci seront complétées par la capture du niveau de l’éclairage environnant.

Pour quels usages au travail ?

Les chercheurs veulent mesurer votre niveau d’attention au fil de la journée sans que cela soit intrusif pour ceux qui vont participer à l’expérience. L’idée est de pouvoir à terme utiliser les données pour prévoir vos moments d’activité dans la journée. Bien sûr, des dérives sont facilement envisageables. Un SMS à votre patron quand votre attention se relâche par exemple !

Mais des usages différents sont envisageables et clairement positifs. On peut penser à un chirurgien, un chauffeur routier ou encore un taxi, des métiers où l’attention doit rester à son maximum pour éviter des accidents. Reste à voir quels seront les usages retenus…

Source