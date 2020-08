Bientôt, un concurrent de TikTok sur l’application Facebook ?

TikTok est tellement populaire qu’aujourd’hui, il s’agit d’une menace pour les autres réseaux sociaux comme Facebook, Instagram ou YouTube. De ce fait, il n’est pas étonnant que ceux-ci aient décidé de s’inspirer du format des vidéos sur TikTok afin de proposer quelque chose de similaire sur leurs plateformes.

YouTube a déjà créé une fonctionnalité très proche des vidéos de TikTok. Instagram propose un format similaire, appelé Reels, qui est déjà disponible en France. Et visiblement, Facebook pourrait aussi intégrer un concurrent de TikTok directement sur son fil d’actualité.

En tout cas, un utilisateur relayé par Matt Navara, ancien responsable des réseaux sociaux chez The Next Web, a récemment partagé une capture d’écran montrant un nouveau format appelé « Short Videos » ou « vidéos courtes » qui apparait sur le fil d’actualité. Après l’ouverture d’une vidéo, il est possible de passer à la suivante en faisant un glissement vers le haut, comme sur TikTok.

INTERESTING!

Facebook is also testing a ‘short videos’ feed with TikTok-like swipe up in its main app

This appears to be in addition to Instagram Reels

h/t @roneetm pic.twitter.com/0XHiSowCwW

— Matt Navarra (@MattNavarra) August 13, 2020