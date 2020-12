Bientôt, un smartphone Samsung avec une caméra de 600 mégapixels ?

Chaque année, le nombre de pixels qu’on peut trouver sur un smartphone augmente. Après les caméras de 48 mégapixels, puis de 64 mégapixels, en 2020, certains modèles étaient dotés de 108 mégapixels. Ce capteur est proposé par Samsung sur certains de ses smartphones, et est aussi présent sur quelques modèles de la marque Xiaomi.

Et visiblement, le géant coréen est déjà prêt à passer à la vitesse supérieure. En effet, celui-ci voudrait maintenant proposer des appareils avec un capteur de… 600 mégapixels. C’est en tout cas ce qui est indiqué par Ice Universe, une source de fuite qui est souvent relayée par les médias.

Samsung is really doing 600MP sensors! pic.twitter.com/vGgsfxsGGh — Ice universe (@UniverseIce) December 5, 2020

Après la caméra de 108 mégapixels, une caméra de 600 mégapixels ?

« Samsung est réellement en train de faire des capteurs de 600 mégapixels », lit-on dans la publication de cette source. Celui-ci a également publié une image qui semble provenir d’un document de Samsung Isocell, présentant cette nouvelle technologie. Ce document semble aussi justifier l’augmentation de la résolution des caméras par les tendances du zoom et de la 4K ou 8K.

Mais bien entendu, pour le moment, cette information est encore à considérer avec une extrême prudence, étant donné qu’elle ne provient pas d’une source officielle. En tout cas, il est à noter que si Samsung propose un capteur de 600 mégapixels, cela l’intérêt ne sera probablement pas de prendre des photos de 600 mégapixels. Cependant, Samsung devrait continuer à miser sur la technologie appelée pixel binning, qui consiste à combiner les données provenant de plusieurs pixels en un seul pixel afin d’avoir des images plus claires.

Faire passer le pixel binning à la vitesse supérieure ?

Sur les capteurs de 108 mégapixels, cela permet surtout de prendre des images de plus faible résolution, mais avec plus de lumière. Mais le capteur de 600 mégapixels pourrait aussi permettre d’améliorer la qualité du zoom sur les futurs appareils de Samsung (et des autres entreprises qui utiliseront ce capteur).

Mais il est à noter que la qualité des photos et des vidéos prises par un smartphone ne dépend pas uniquement de la résolution des capteurs. Preuve en est, le meilleur smartphone de 2020, en matière de photo et de vidéo, est le Mate 40 de Huawei. Pourtant, contrairement au Galaxy S20 Ultra de Samsung ou du Mi 10 Pro de Xiaomi, le Mate 40 Pro n’utilise pas de caméra de 108 mégapixels, mais plutôt un ensemble de trois caméras, dont un capteur principal de 50 mégapixels, et un ultra grand-angle de 20 mégapixels.

Bientôt, on connaitra les haut de gamme de 2021

De son côté, Xiaomi est en train de développer un nouveau type de caméra pour les smartphones, avec un mécanisme rétractable comme ceux des caméras compactes. Et il est toujours possible que cette technologie soit utilisée sur l’un de ses appareils de 2021.

Sinon, on rappelle que Samsung est actuellement en train de préparer le lancement de ses prochains smartphones haut de gamme, la série Galaxy S21. D’après les rumeurs, le lancement de ces modèles se ferait au mois de janvier 2021.