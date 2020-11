Xiaomi a un plan pour devenir le nouveau roi de la photo (à la place de Huawei)

Il fut un temps où les porte-étendards de Xiaomi proposaient des performances comparables à celles des autres smartphones haut de gamme (comme ceux de Samsung) mais sans dépasser ceux-ci en ce qui concerne la qualité des caméras. Mais petit à petit, les smartphones « Xiaomi Mi » sont montés en gamme et aujourd’hui, le Xiaomi Mi 10 Ultra est le second meilleur smartphone pour prendre des photos et des vidéos, juste derrière le Mate 40 Pro de Huawei.

Et visiblement, Xiaomi va continuer à miser sur les caméras et pourrait même devenir le nouveau roi de la photo. En effet, comme le rapporte le site Android Authority, le constructeur chinois vient de présenter un nouveau capteur, d’un tout nouveau genre, qui pourrait améliorer significativement la qualité des images prises avec ses appareils.

Le média décrit cette nouvelle caméra comme un objectif télescopique à grande ouverture. La lumière capturée augmenterait de 300 % grâce à ce capteur et la clarté serait améliorée de 20 %. En revanche, certaines données ne sont pas encore connues, comme la qualité du zoom sur ce capteur.

Sinon, en ce qui concerne le design, ce capteur ressemble aux caméras des appareils photo point and shoot. Et si cela vous rappelez quelque chose, c’est normal puisque Samsung a déjà tenté quelque chose de similaire avec son Galaxy K Zoom.

La vidéo ci-dessous montre comment cette caméra rétractable fonctionne sur le dos d’un smartphone.

#Xiaomi

Zeng Xuezhong, president of Xiaomi’s mobile phone division, announced, Xiaomi has successfully independently developed a new retractable lens technology. Xiaomi telescopic lens has a large aperture, and the amount of light is increased by 300%.#MIDC #MIDC2020 pic.twitter.com/6ZMhejBqfY — Nishant Pathak (@NishantBareilly) November 5, 2020

Les innovations se multiplient chez Xiaomi

Mais pour le moment, on ne sait pas quand le constructeur chinois va utiliser ce nouveau capteur sur l’un de ses modèles commerciaux. En tout cas, ce n’est pas la première fois que Xiaomi nous donne un aperçu des technologies qui sont en cours de développement dans ses laboratoires de R&D.

Par exemple, Xiaomi a déjà montré un prototype de smartphone pliable qui se plie en trois. Mais jusqu’à présent, il n’y a pas encore de modèle commercial du constructeur utilisant cette technologie. D’après les rumeurs, celui-ci pourrait enfin arriver sur le marché en 2021.

Sinon, Xiaomi fait aussi partie des constructeurs qui développe un smartphone avec une caméra frontale qui est cachée sous l’écran. Et le constructeur a déjà annoncé qu’il commencera à produire en masse ce modèle à partir de l’année prochaine.

Et en ce qui concerne la recharge rapide, que ce soit avec ou sans fil, Xiaomi développe aussi quelques technologies intéressantes.

Sinon, on rappelle qu’avec le Mi Note 10 et la série Mi 10, Xiaomi fait partie des premiers constructeurs à avoir utilisé la caméra de 108 mégapixels de Samsung. D’ailleurs, des rumeurs suggèrent que le constructeur s’apprête à lancer un smartphone abordable de la gamme Redmi Note qui sera équipé de cette caméra (et d’un écran de 120 Hz).