Bientôt, vous pourrez limiter la bande passante des mises à jour Windows 10

Décidément, Microsoft a enfin réalisé que les mises à jour de Windows 10 sont une véritable plaie pour les utilisateurs du système d’exploitation. Récemment, une nouvelle version de l’OS a permis aux utilisateurs de mieux contrôler la façon dont ces mises à jour sont téléchargées et installées.

Mais la firme de Redmond ne va visiblement pas s’arrêter là. Comme le rapporte notre confrère Znet, la firme de Redmond teste actuellement une nouvelle fonctionnalité de Windows 10 qui permet de régler la vitesse de téléchargement des mises à jour.

En d’autres termes, si vous pouvez contrôler la bande passante utilisée lors des téléchargements de ces mises à jour, vous pourrez limiter la gêne causée par ces téléchargements quand vous utilisez votre ordinateur.

La fonctionnalité n’a pas été officialisée par Microsoft. Mais comme le rapporte Znet, celle-ci a été découverte par le développeur Albacore dans la preview build 18912 de Windows 10. Pour rappel, les preview ou préversions permettent à Microsoft de tester ses nouvelles fonctionnalités avant de déployer celles-ci sur la version stable. Et il faudrait s’attendre à ce que celle qui inclut le réglage de la vitesse de téléchargement des mises à jour soit déployée l’an prochain.

New hidden Delivery Optimization settings in Windows 10 Build 18912, letting you limit download speeds with absolute Mbps values pic.twitter.com/hJfzTZBT8b

— Albacore (@thebookisclosed) June 5, 2019