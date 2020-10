Bill Gates en dit davantage sur son prochain livre, positif, mais inquiétant

On ne présente plus Bill Gates, l’un des hommes les plus riches de la planète, cofondateur de Microsoft, et actuellement aux commandes de la fondation Bill-et-Melinda-Gates, l’ONG la plus lucrative au monde. Si vous voulez en savoir plus à son sujet, je vous conseille vivement d’aller voir la minisérie Netflix : « Dans le cerveau de Bill Gates ». Comme tout bon multimilliardaire qu’il est, Bill Gates pourrait rester sur l’un de ses yatch à fumer un cigare devant une vue paradisiaque, pourtant l’homme de 64 ans préfère occuper son temps différemment. Bill Gates se soucie énormément des conditions de vie d’autrui, et les questions liées au changement climatique actuel le tracassent quotidiennement.

Bill Gates au service de la planète.

Bill Gates s’apprête justement à sortir son troisième livre après « La route du futur » paru en 1995, et « Business @ the Speed of Thought » paru en 1999. 21 ans plus tard, M. Gates revient en librairie avec « How to Avoid a Climate Disaster: The Solutions We Have and the Breakthroughs We Need » qui devrait être disponible dès le 16 février 2021 aux éditions Knopf. Pour la première fois, l’auteur a évoqué ce à quoi on doit s’attendre en achetant ce livre. Ce dernier dévoile que son ouvrage devrait apporter des mesures positives que les particuliers, les gouvernements et les entreprises ont les capacités de mettre en oeuvre dès à présent. Bill Gates prend également la parole sur Twitter :

I’ve been working for some time on a book about what we need to do over the next decade to avoid a climate disaster. I’m excited that it will be published on February 16. https://t.co/M9QYX93fd5 — Bill Gates (@BillGates) October 19, 2020

Bill Gates a passé plus de 10 ans à effectuer d’innombrables recherches sur les causes et les effets du changement climatique. En août dernier, il prenait la parole pour informer ses concitoyens de la gravité de la situation. Bill Gates explique que si la crise liée à la pandémie de COVID-19 est d’une gravité extrême, la crise liée au changement climatique sera bien pire. Bill Gates n’est pas du genre à lancer une information de la sorte sans fondation. En effet, il justifie cette déclaration en ajoutant que d’après ses analyses, le changement climatique pourrait être « cinq fois plus meurtrier » que ce nouveau coronavirus. Et ceci d’ici 2100.