[billet sponsorisé] Touch by Médiamétrie : répondez à des sondages en échange de chèques-cadeaux

Avec Touch by Médiamétrie, la société de sondages et d’études Médiamétrie vous invite à devenir panéliste et à gagner des récompenses en échange de participation à des sondages sur les médias et internet.

Vous avez certainement déjà entendu parler de Médiamétrie, cette société fameuse pour ses mesures d’audience des médias audiovisuels. Une activité qui existait déjà avant les internets et qui s’est évidemment adaptée à la nouvelle donne créée par la révolution digitale.

Ce qui immédiatement nous rappelle cette question que nous nous sommes tous posés un jour : mais qui répond à ces sondages, et comment ça marche exactement. Car bien sûr les sondés ce sont toujours les autres, jamais nous, n’est-ce pas ?

Mais ça c’était avant. Avec son dispositif Touch by Médiamétrie, Médiamétrie apporte une réponse, et invite qui le souhaite à participer à ses études et sondages. Médiamétrie a développé un site spécialisé qui permet de devenir panéliste et de recevoir des récompenses en échange de participation à des sondages. L’Access-panel Touch by Médiamétrie est constitué de 450 000 membres.

Comment ça marche ?

C’est simple. Il suffit de s’inscrire sur le site Touch by Médiamétrie afin de tester le concept. Il vous sera alors demandé de renseigner un premier formulaire permettant de vous présenter (email / sexe / date de naissance / code postal), puis vous pourrez enchainer sur un premier questionnaire sur différents thèmes autour de la télévision, la radio, Internet, le cinéma. Une fois votre candidature validée vous finirez par compléter le formulaire final d’inscription, et voilà, vous êtes panéliste.

Et la récompense alors ? Vous cumulerez entre 0,15€ et 5€ par questionnaire que vous pourrez échanger contre des chèques cadeaux Kadéos Intense.

Au passage, vous aurez également la possibilité de participer à des projections tests de films, de lire des articles sur l’actualité médias (car la plateforme est aussi un site d’actus) et d’accéder aux résultats de certaines études. Vous accéderez aussi aux animations quotidiennes proposées sur le site et les réseaux sociaux (question du jour, évènements, résultats d’études …).

Un moyen facile de faire un peu d’argent de poche tout en suivant l’actu des médias et en donnant votre opinion sur des sujets attractifs.