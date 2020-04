Binance rachète CoinMarketCap, un changement majeur dans la crypto

Désormais, le site d’informations de référence CoinMarketCap appartiendra à la plus grosse plateforme d’échange de crypto-monnaies au monde, la compagnie Binance. Depuis quelques jours, l’idée que les deux géants de l’industrie étaient en pourparlers fleurissait sur la toile. Ce mercredi 1er avril, l’annonce vient d’être révélée par The Block, et elle n’a rien à voir avec un poisson d’avril.

Binance vient d’avaler CoinMarketCap pour un montant de 400 millions de dollars. Il s’agit d’un des plus gros mouvement dans l’industrie de la crypto-monnaie à ce jour, qui arrive en pleine période de gel de fusions et d’acquisition sur le marché. Selon les sources américaines du média The Block, cet accord prendra surtout la forme d’un échange d’actions, plutôt que d’un investissement en numéraire.

Plus tôt cette année, le PDG de Binance Changpeng Zhao avait informé les journalistes que « deux acquisitions majeures » étaient « à venir », avec « un impact significatif ». La première d’entre elles semble donc être son rachat de CoinMarketCap, qui fera de Binance une référence encore plus écrasante, et peut-être bien un changement en profondeur dans le monde de la crypto-monnaie.

Une consolidation de taille

Si les banques centrales ne l’ont pas eu, Binance est en phase de lui tendre un piège. La liberté et la non-centralité des devises virtuelles, à l’initiative d’hommes comme Satoshi Nakamoto (la fausse identité du ou des créateurs du bitcoin), pourraient faire un pas en arrière. En rachetant CoinMarketCap, qui est l’équivalent du site d’informations sur les monnaies virtuelles de référence partout dans le monde, Binance pourrait devenir l’entreprise influençant l’ensemble du marché des crypto-monnaies.

Comme le rappelle The Block, CoinMarketCap rassemble aujourd’hui un trafic 80 % supérieur à celui de Binance. Selon les données de SimilarWeb, en six mois, le site agrégateurs d’informations autour des cryptomonnaies aurait rassemblé plus de 207 millions d’internautes, quand Binance a attiré un peu plus de 113 millions de visiteurs sur la même période. Prendre le contrôle d’une telle référence dans l’industrie permettra ainsi à Binance de devenir un géant.

1 demi milliard de dollars échangés par jour

Bonne nouvelle ou non ? La plupart des experts préféraient attendre la confirmation ou non de ce rachat pour en parler. Mais certains médias spécialisés n’ont pas pu cacher leur scepticisme à l’idée que les échanges et les informations autour des crypto-monnaies soient gérés par une seule et même société. CoinMarketCap, qui figurait comme une référence, pourrait perdre en crédibilité, et le marché des monnaies virtuelles se centraliserait autour de Binance.

Fin mars, la plateforme d’échange a ouvert une nouvelle entité en Corée du Sud, où elle compte aussi y devenir une référence face aux plateformes locales. Baptisée Binance KR, cette nouvelle interface d’échange de crypto-monnaies était préparation depuis l’été dernier, et sera fonctionnelle dès demain. Dessus, les particuliers et entreprises pourront acquérir du KRW, un stablecoin émis par Binance, en l’échange de won coréen. Aujourd’hui, le poids de Binance peut être mesuré par les plus d’un milliard et demi de dollars échangés chaque jour sur sa plateforme. Pour chaque retrait ou échange, la plateforme récupère 0,1 % du montant.